El Consell Comarcal crea l’Oficina de Transició Energètica del Berguedà

Creixen les instal·lacions fotovoltaiques a la comarca

El Consell Comarcal del Berguedà ha creat l’. La missió del servei és impulsar lamitjançant la promoció de projectes d’energies renovables en el sector públic i privat, l’assessorament general i l’acompanyament als ajuntaments. A més, l’Oficina serà l’encarregada de la implantació del(PLATER), elaborat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) juntament amb les mateixes oficines comarcals de transició energètiques, i també farà d’interlocutor entre els agents del territori i l’ICAEN.El principal objectiu de l'Oficina és. D'aquesta manera, la seva funció principal serà afavorir la generació i aprofitament d’energies renovables, implantant un model energètic participatiu, democràtic, innovador, competitiu, descentralitzat, distributiu, de proximitat, autòcton, saludable, de confort i socialment inclusiu, a mitjà i llarg termini.Paral·lelament, el Consell Comarcal s’ha integrat a lade la Generalitat. Aquest organisme va començar a caminar a mitjan 2022 i s’ha constituït formalment a principis del 2023, com a canal de vehiculació de totes les oficines comarcals amb la Conselleria d’Acció Climàtica del Govern.Així, la finalitat de la xarxa i el conjunt d’oficines ésen la tramitació d’ajuts i subvencions, i també suport per a la creació i. A més, també promouenEl Berguedà disposa d’un total deen servei amb una potència total de 3.509 de kW. Així es posa de manifest en les darreres dades publicades per part de l’ICAEN, on s'observa que el municipi berguedà que més en suma és, amb un total de. També presenten volums rellevants, amb 68 instal·lacions i 366 kW;, que té 49 instal·lacions i 494 kW;, 58 instal·lacions i 258 kW; i, amb 26 instal·lacions i 183 kW.De fet, els darrers anys, el nombre de plaques a la comarca, i mentre que el 2020 n’hi havia 33, el 2021 es va arribar a les 78 i, una xifra rècord. D'aquesta manera, s'evidencia que el creixement del nombre d’aquestes instal·lacions al Berguedà ha estat constant des del 2013 quan només n’hi havia una de sola a tota la comarca, i no es va col·locar la segona fins al 2017 i la tercera el 2018, arribant a les 18 l'any 2019.En la mateixa línia, arreu de Catalunya s'ha presenciat un gran creixement de panells durant el 2022 , és a dir, el triple. Per demarcacions, la de Barcelona és la que concentra més instal·lacions, amb gairebé 37.000, i per usos, es destaca que el 73% dels aparells d’arreu de Catalunya corresponen a instal·lacions domèstiques. Per tot plegat, s’estima que el sector continuï a l’alça aquest 2023.