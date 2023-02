L’ACEB espera que la variant de Sagàs sigui una realitat els mesos vinents

Millorar la connexió amb el Solsonès, següent objectiu

L’(ACEB) espera que les obres de la variant de Sagàs "es desencallin d’una vegada" i que el projecte es finalitzi els mesos vinents. La patronal berguedana considera que l’anunci de l’inici, a la tardor, de les obres per la finalització de la C-62 és "molt bona notícia", però també recorda que és un projecte "encallat" des de fa temps i quePer a l’ACEB, la finalització d’aquesta carretera suposarà "una", és a dir, entre l’Eix del Llobregat i l’Eix Transversal. Es tracta, doncs, d'un projecte que es considerai la millora de l’activitat, tenint en compte que la connexió entre comarques serà més segura i ràpida.En concret, el president de la Generalitat, va anunciar el dissabte un termini de 15 mesos un cop s’iniciïn les obres aquesta tardor i una inversió de. Per la seva banda, el conseller de Territori,, va destacar que la nova viai la comoditat en la conducció, i que a la vegada, seràEl projecte consisteix en la construcció d'una variant, dede longitud, que discorrerà pel nord de la carretera actual. La nova via tindrà una amplada de(l'actual, que en té 6 i no disposa de vorals), estarà formada perde 3,5 metres,d'un metre i uncentral d'un metre.Des de l’ACEB refermen que sempre han defensat la millora de la C-62. De fet, recorden que forma part de la Visió per al desenvolupament econòmic del Berguedà. Dins d’aquest paquet també reclamen la, uns projectes que també estan al damunt de la taula des de fa un temps.L'estiu passat, els Consells Comarcals del Solsonès i el Berguedà es van reunir i van acordar posar fil a l'agulla per reclamar una major agilitat en la millora d'aquestes vies, i així,. Paral·lelament, ambdues comarques també s'han unit per exigir actuacions de millora en la carretera que uneix