L'ADB crea dues pàgines web per enfortir la xarxa empresarial i promoure la formació

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) ha presentat avui dos portals web creats amb dues finalitats distingides, però complementàries: la interconnexió d'emprenedors i empresaris de la comarca i la incentivació de la formació dels professionals. Així ho ha posat de manifest el president de l'ADB, Lluís Vall, en una roda de premsa on ha estat acompanyat del director d'operacions de Liven, Ignasi Montagut.



La primera plataforma és Berguedà Impulsa, i sorgeix de la voluntat d'unir les experiències d'aquelles empreses consolidades amb nous emprenedors. És a dir, la finalitat d'aquesta pàgina és crear una xarxa que permeti la trobada dels diferents perfils professionals presents a la comarca per tal de créixer plegats i donar-se suport mutu. Paral·lelament, el portal ofereix diferents recursos produïts des de l'ADB que poden contribuir a la bona evolució dels negocis de la comarca, com per exemple, assessorament sobre subvencions disponibles, assistència en contractació de personal, i eines pràctiques com taules financeres i tests d'autoavaluació. Així mateix, també s'hi han inclòs un apartat per donar a conèixer experiències d'èxit del Berguedà, en forma d'entrevistes curtes i amb reculls de premsa.

Aquest portal també té enllaçada la segona pàgina que s'ha fet pública avui, En Formació . La plataforma oferirà un, especialment centrats en la temàtica de l'empresa, aprofitant els continguts que ja disposa l'ADB. Per tant, l'Agència optarà per un, tan presencial com en línia, per tal que els usuaris puguin accedir-hi per la via que més els agradi. Així, el primer curs que s'ha posat a l'abast en la plataforma és sobre, i està impartit per Ramon Costa."La finalitat és crear una comunitat que permeti", ha posat en relleu Vall, que ha valorat d'"humils, però necessàries" les pàgines. I és que, tal com ha emfasitzat el president de l'ADB, "", posant el focus en les experiències d'èxit. D'aquesta manera, i per tal que les plataformes esdevinguin referents pel sector, treballaran en el seu posicionament als cercadors per tal que estigui a l'abast de tots els potencials usuaris.

Per la seva banda, Montagut ha celebrat la iniciativa per generar una xarxa empresarial berguedana, ja que segons ha incidit, el projecte de Liven "té a les persones al centre", i per això, part de la seva missió és. Així, el director ha demanat la implicació de les administracions en donar suport al teixit empresarial i escoltar-lo, i ha animat als que volen emprendre a "els seus projectes".