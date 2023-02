L'Hotel Transsilvània de Sant Joan guanya el premi gros de Carnaval

L'de l's'ha endut enguany el premi més gros de la rua de. El jurat ha premiat la recreació de l'establiment hoteler de les populars pel·lícules d'animació infantil, que va comptar amb nens, nenes, mares i pares caracteritzats dels personatges més reconeguts de la franquícia com Mavis, Jonathan o el mateix Dràcula. La carrossa disposava de, i fins i tot amb una torre retràctil per no tenir problemes a l'hora de passar pels carrers de la ciutat. Per això, el jurat li va concedir el primer premi en la categoria de millor carrossa,Aquest any, s'han posat en escena grans muntatges, com també és el cas del segon premiat en la mateixa categoria, l', que replicava al mil·límetre una aeronau lleugera, i que ha estat premiada amb els. El tercer premi va anar a parar a mans de la generació del 98, que va passejar pels carrers de Berga la recreació de la tomba del faraó de l'Antic Egipte, Tutankamon: lava guanyarcorresponents al tercer premi., els vencedors van ser. La comparsa va recrear l'ambient autèntic d'un cabaret típic de la belle époque, i més concretament, el reconegut local parisenc que ha inspirat diverses obres i pel·lícules al llarg dels anys. El grup va rebre un premi de. El segon premi, valorat en, va ser pels, una altra de les comparses escolars, que van recrear un espectacular coet i va presentar l'avinença entre una expedició d'astronautes i els natius d'algun planeta llunyà. El tercer premi a l'animació (300 euros) va ser pel, el nou assortit de tes i infusions berguedanes per lluitar contra els mals del món actual i per, sobretot, evitar el consum de begudes espirituoses i destil·lats.La divertida proposta dels, presentada per la generació del 2001, va ser reconeguda amb el premi a la. Inspirats en la clàssica atracció de fira (i indispensable per Patum), el grup va traslladar el joc a alguns dels embassaments més desèrtics de Catalunya. Eles va emportargràcies al segon premi, aconseguit per la seva lluita dels municipis per presidir el Consell Comarcal. I, finalment, es va concedir als Bigotis elen reconeixement a la seva candidatura fictícia (tot i que real per a tothom fins al dia anterior a la rua) a les pròximes eleccions municipals de Berga sota la marca deEn darrera instància, els premis a lesvan ser pels, que van guanyar elgràcies a la seva representació d'una de les atraccions de fira més emblemàtiques d'arreu; i el segon premi (200 euros) va ser pels, que van posar-se en la pell de la sèrie d'animació d'Els Picapedra. El tercer premi va quedar desert.En total, van prendre part de la rua, on també es va poder gaudir de propostes inspirades en la Quina Berguedana, l'atracció dels Toritos, un vermut, la sèrie Peaky Blinders el joc del penjat, els parquímetres o la mort de la Reina d'Anglaterra, entre d'altres.