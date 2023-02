Avià converteix el carrer Ponent d’una sola direcció per millorar la seguretat

L'ha convertit el carrer Ponent d'una sola direcció per tal deen la zona, i que contribueixi a reduir el nombre de vehicles que hi circulin. Els canvis s'han fet aquest dilluns amb la col·locació de la senyalització corresponent. L'alcaldessa,, ha explicat que aquesta mesura s'ha pres per "millorar els fluxos de trànsit pels carrers del poble i que l'impacte de la concentració de vehicles pels veïns de determinades zones sigui el més lleu possible".Fins el dia d'avui, aquest carrer que era de doble sentit de circulació, i rebia unque porten els seus fills a l'escola del poble des de la carretera C-26 i el carrer Flor de la Muntanya. Això provocava que, a determinades hores del dia, com en l’entrada i sortida dels estudiants a les aules,. Aquest fet ha generat assiduament problemes de congestió i molèsties als veïns de la zona.Per aquest motiu, "els serveis tècnics municipals han decidit que el carrer Ponent serà d'una sola direcció", explica l'alcaldessa, que especifica que a partir d'ara "no es podrà baixar des del carrer Flor de La Muntanya". Així, al carrer Ponent, accedint-hi per l'Els veïns dels carrers situats als voltants del carrer Ponent podran accedir-hi pel(cantonada de la perruqueria Janina). I les persones que portin els seus fills a l’escola podran fer-ho igualment per l’, que és una artèria principal de l’entramat urbà d’Avià i amb més capacitat que el carrer Ponent.L'alcaldessa d'Avià ha indicat que "esperem que aquesta mesura serveixi perper deixar els nens a l'escola i a la tarda per recollir-los, que són molt nombrosos, i perquè no causi molèsties". Així, el conistori ha enviat als veïns de la zona sengles cartes informant-los d’aquest canvi.D’altra banda, i coincidint amb l'aplicació aquesta mesura, l'Ajuntament ha eliminat lesdel carrer Ponent per facilitar-hi el pas de persones amb problemes de mobilitat.