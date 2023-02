Berga preveu instal·lar un centenar de plaques solars a la zona esportiva

Pròxim objectiu: l’antiga caserna

L’vol reduir la dependència energètica i continuar avançant cap a les energies renovables mitjançant la. Després que, les darreres setmanes, hagi col·locat diferents unitats a l’Escola Sant Joan i l’Escola Bressol, l’equip de govern treballa ara per definir un projecte de més magnitud:. Així ho ha avançat a Nació Berguedà el regidor d’Urbanisme,, que ha detallat que volen incloure el projecte en el pressupost d’enguany, amb unaEl consistori té en el punt de mira les teulades de dos equipaments en concret:. D’aquesta manera, encomanarà un estudi per determinar quina situació és la més adient donades les característiques del lloc —Serra apunta que aquestes teulades són planes, però que poden ser viables igualment— i fer-ho realitat com més aviat millor. Inicialment,i redacció del possible projecte, si bé l’objectiu és "intentar que aquesta instal·laciód’alguna manera, perquè fer-ho amb recursos propis és molt difícil". Per tant, l’equip de govern de la capital berguedana, que segons el regidor, s’ha de tenir enllestit en "qüestió de dies".Així, sense tenir encara definit el detall de la iniciativa, i prenent com a referent les darreres actuacions en dos centres educatius de Berga, on s’han col·locat 40 i 16 plaques respectivament per uns 50.000 euros,. "Pot ser una instal·lació gran", referma Serra, que puntualitza que l’objectiu ésI pel que fa a l’energia que es pugui produir, l’Ajuntament confia que la instal·lació cobreixi la despesa de l’equipament. Aquest fet, tenint en compte que és(en especial, la piscina), suposarà un gran estalvi i reduirà l’ús de les energies convencionals. De fet, el regidor va insistir que "". A la vegada, també s’espera poder generar sobrant per utilitzar en altres serveis pròxims.L’equip de govern vol prioritzar la dotació de plaques fotovoltaiques a la zona esportiva per la seva capacitat. No obstant això, treballa paral·lelament per trobar altres emplaçaments. Un dels que ja s’ha posat sobre la taula és, concretament, l’edifici que serveix com a reserva del museu comarcal i que se situa al carrer de la Justícia (a tocar del Pla de l’Alemany). "Es tracta d’una teulada força llarga i encarada al sud, així que pensem que", ha detallat Serra, que confirma que ja s’ha demanat un recurs a laper a la redacció del projecte, ja que conforma una de les vies de subvencionament actual de l’ens. "Estem parlant de plaques que anirien en un edifici que ara mateix té molt poca despesa energètica, però, cosa que és viable i legal", afirma el regidor, que exposa que es pot consumir l’energia generada en un punt en un radi de dos quilòmetres.Així, la línia d’actuació pel que fa a la producció d’energia de fonts renovables per part del consistori berguedà consisteix actualment en la instal·lació de plaques. ", abans que posar-los en un camp o en altres espais que pugui tenir una altra utilitat", puntualitza el regidor. Així, un cop l’Ajuntament hagi esgotat les teulades amb un encarat viable, s’estudiarà la possibilitat de cercar altres indrets, com poden ser dipòsits. "De moment, les teulades són l'opció més fàcil", reconeix.Sigui com sigui, Serra incideix que el conjunt de Berga compta amb una, assegurant que "a l’hivern, hi ha una bona insolació; i a l’estiu, tenim moltes hores de sol", a la vegada que recorda que "com que tota la ciutat està més o menys encarada al sud,".