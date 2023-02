Moisès Masanas es presenta a Berga com la candidatura amb experiència i de garantia

Un candidat amb "bases sòlides"

El candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l'alcaldia de Berga,, s'ha presentat avui de forma oficial en un acte al Convent de Sant Francesc, on ha estat acompanyat del president de la Generalitat,. Masanas ha enunciat les línies mestres de la seva proposta i ha fet valer les "garanties de bona gestió" que pot oferir a la ciutat, destacantEl candidat d'ERC ha assegurat que té el "compromís deper Berga", i ha compartit que els tres fonaments sobre els quals construirà el seu programa electoral són: garantir els drets dels ciutadans, liderar la transformació de la ciutat, i millorar la vida de les persones. Al voltant del primer pilar, Masanas ha fet referència a la, defensant-ne la universalitat, gratuïtat i qualitat. Així, ha fet referència a la necessitat d'anar un pas endavant en aspectes com la salut, l'oferta cultural i de formació, i l'habitatge.De fet, pel que fa a la darrera qüestió, ha incidit que des de l'alcaldia, vol treballar per fer créixer "de forma endreçada" la població, i així poder accedir a les oportunitats que s'ofereixen als municipis amb més de. I això, destaca Masanas, es pot fer realitat en un termini d'entre 12 i 16 anys,, i aprofitant el parc de pisos buits i harmonitzant zones amb capacitat per expandir-se, com els Pedregals.I, què cal per sumar ciutadans a Berga? "Crear riquesa pública i privada", exposa el candidat d'ERC. Masanas ha posat de manifest la seva voluntat de millorar el comerç local i el teixit empresarial del territori. En aquest sentit, ha fet referència a la, el qual veu amb potencial de ser un referent en aspectes com l'aprofitament de les renovables, a la vegada que s'ha mostrat partidari que l'Ajuntament de Berga lideri, juntament amb el Consell Comarcal, les accions per fer realitat el nouFinalment, Masanas també ha destacat el paper del, la necessitat d'unificar l'oferta turística a escala comarcal, i la necessitat de. En aquest darrer aspecte, ha defensat que Berga pot esdevenir "capital del foc", aprofitant la rellevància de la Patum, i ha incidit que cal treballar per "assolir un projecte consensuat per", fent referència a la Casa de la Patum.Masanas ha comptat amb diverses personalitats del món de la política en l'acte de presentació de la candidatura celebrat a Sant Francesc. Un d'ells ha estat el president de la Generalitat,, qui ha destacat elgràcies a les seves "bases sòlides", refermant la seva experiència i bona traça demostrable al capdavant de Saldes.D'aquesta manera, Aragonès ha reconegut que Berga, com la resta de municipis de Catalunya, té molts, com la lluita contra el canvi climàtic, per la transició energètica, però també de locals com la defensa del seu patrimoni històric o la necessitat que Berga exerceixi més i millor el. Finalment, el president de la Generalitat ha destacat "els valors de la gent d'ERC" per a la millor governança als municipis, asseverant que el partit és hereu "del catalanisme, l'independentisme, i la força republicana i d'esquerres", i ha recordat eli la resta de poblacions.També han pres part de la presentació la diputada, qui ha lloat la tasca de la política municipal i la seva importància per "millorar la vida de les persones", i ha destacat l'entrega de Masanas com a alcalde de Saldes, reconeixent que "a encapçalar la candidatura de Berga"; i el director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans,, qui ha destacat la "capacitat brutal de treball" de Masanas i ha confiat que és la persona que