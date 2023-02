L'estació de busos a la Font del Ros: la proposta de Berga Grup Independent

A poc més de tres mesos de les eleccions municipals, la darrera assemblea de barri entre el consistori i els veïns i veïnes de la Rasa dels Molins i Bellesguard ha contribuït a tornar a obrir el debat del. Mentre l'equip de govern continua treballant amb la proposta projectada des de la Generalitat i ultimant aspectes com el de la mobilitat a la zona, altres forces polítiques expressen la seva negativa a la proposta.Elha posat de manifest en més d'una ocasió que el plantejament "no encaixa" amb la localització , icondiciona la ubicació a l'establiment d'un enllaç directe amb la C-16. Però, més enllà dels grups presents a l', les noves candidatures també posen damunt la taula les seves idees, com és el cas de(BGI) que es mostra a favor de"La proposta de situar l’estació a l’entrada de Berga", assenyalen en un comunicat de premsa, on titllen l'actual proposta de la Rasa dels Molins d'"insegura, poc pacificadora amb el veïnatge i sense capacitat d’ampliació a curt i mitjà termini". D'aquesta manera, BGI defensa que la millor ubicació és l'entrada Sud de Berga, i més concretament, la Font del Ros.Des de BGI comparteixen una bateria de motius per al·legar que la seva proposta és l'adient per a l'Estació de Busos Comarcal, tal com l'anomenen. Des del punt de vista de la mobilitat, exposen quede la ciutat com ho són els carrers Pere III i Salvador Espriu. A més, asseguren que el seu emplaçament permet un. I en relació amb les instal·lacions de l'equipament, hi projecten un aparcament per a cotxes de 120 places (ampliable), un estacionament per a bicicletes, un punt d'informació turística i una parada de taxis.En darrera instància, BGI referma que l'indreten cas de menester i que pot donar cabuda a les necessitats de l'empresa explotadora; indica que és unper tots els usuaris; apunta que la seva distància amb el nucli urbà contribueix a la; i assevera que permet la combinació cada 20 minuts amb el servei delper tal d'