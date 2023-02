La indústria, motor de la recuperació econòmica al Berguedà

L'economia catalana creixerà, però amb valors inferiors

La indústria és el sector que, actualment,després del sotrac de la pandèmia del coronavirus. Així es desprèn en l'Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Berguedà, elaborat peli publicat per la, presentat aquest dimarts pel president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB),, i el president de la Cambra territorial del Berguedà,, on també van fer referència a les bones dades d'afiliats i llocs de treball a la comarca En el cas concret del teixit empresarial, l'estudi posa de manifest que el nombre d'empreses a la comarca, tenint en compte els comptes de cotització,al tancament del 2022 respecte de l'any anterior, situant-se en. També va en descens si es compara amb el període anterior (tercer trimestre), per un valor del 0,5%. Aquesta xifra ve especialment marcada per la reducció en un any, si bé la indústria presenta un lleuger ascens, creixent un 0,7%. "Per sectors,", va remarcar Boix, que va posar en relleu que "la indústria és el motor de l’economia d’una comarca i un país perquè arrossega moltes altres coses i dona estabilitat".De fet, el de la indústria també va ser el sector econòmic que més va créixer en nombre de llocs de treball, amb un, malgrat que amb 2.235 assalariats queda encara(ha davallat un 2,5% respecte del tancament del 2021). "Això demostra laa la comarca", va valorar Vall. També van anar a l'alça els treballadors de la construcció (2,5%), situant-se en 1.230.Tornant a la marxa de les empreses, l'informe de la Cambra també puntualitza que. En concret, les empreses de fins a 9 treballadors han minvat el darrer any en un 1,5%, i en un 2% les que tenen entre 10 i 49 assalariats. Per contra,: de 50 a 249 treballadors, i de més de 250.Durant la presentació, els ponents van fer un repàs a les perspectives del conjunt de Catalunya i la seva evolució el darrer any. En aquest sentit, el president de la Cambra territorial del Berguedà va exposar que, i va detallar que "el dinamisme laboral ha donat suport a l'economia domèstica".Així mateix, s'espera que aquest 2023 el conjunt de l'economia a Catalunya creixi un, cosa que permetria. D'aquesta manera,. Ara bé, aquestes xifres corresponen a les previsions inicials, i es veuran afectades per aspectes com la inflació, els tipus d'interès, o la crisi energètica. De fet, la mateixa Cambra va haver dei per valor d'un 0,7% la previsió del PIB l'any passat "gràcies al dinamisme del mercat laboral i la recuperació intensa del turisme estranger", remarquen.