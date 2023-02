El futbol berguedà s’uneix contra la LGTBIfòbia en l’esport

Futbolistes femenins i masculins del Berguedà es van unir ahir al vespre per jugar a futbol plegats i per llançar un. Amb motiu del dia internacional contra la LGTBIfòbia a l’esport, que es commemora mundialment el 19 de febrer, el(CCB), amb la col·laboració de l’, va organitzar un partit amistós on van participar jugadors i jugadores dels tres clubs de la comarca del Berguedà que compten amb un equip sènior masculí i un equip sènior femení de futbol camp: el, eli elAbans de començar el partit, una representació política del CCB, l’Ajuntament de Berga i l’Ajuntament de Montmajor van llegir un. Hi van ser presents el president del Consell Comarcal del Berguedà,; el conseller d’Esports,; la consellera d’Atenció a les persones, salut i polítiques d’igualtat,; el regidor d’esports de l’Ajuntament de Berga,; la regidora de Feminisme i LGTBI,; i l’alcaldessa de Montmajor,En aquest sentit, Lara va destacar que "el futbol berguedà ha enviat avui un missatge d’unitat contra la discriminació en el món de l’esport", i va afegir que "tothom ha de poder gaudir de la pràctica de l’esport i l’activitat física,". Per la seva part, Garcia va agrair la implicació dels tres clubs i va voler remarcar que "actes com el que hem organitzat avui demostren que, esforç i amistat", i va defensar que "les agressions, insults i en definitiva la violència i la discriminació han de quedar fora dels terrenys de joc i de tots els àmbits de la societat".D'altra banda, Serra va opinar que "des del Consell Comarcal fa anys que treballem contra la LGTBIfòbia i un dels mitjans per arribar a conscienciar a la societat és fer incidència en la gent jove perquè". En una línia similar, Rifà, va explicar que "és rellevant visibilitzar que a l’esport i més concretament al futbol, que són esdeveniments de masses, hi ha de tot com a tot arreu". A més, la regidora va recordar que "és una setmana rellevant perquè hi ha hagut una persona, un futbolista de primera divisió, que ha sortit de l’armari i", afegint que "a poc a poc anem fent passos i estem contents per una iniciativa com la d’avui".Berga, Montmajor i Alt Berguedà van seleccionar jugadores i jugadors dels seus equips sèniors masculins i femenins per disputar aquest partit ii que a l’esport no hi ha lloc per a la discriminació. L’esdeveniment va formar part de la campanya de lai lasota el lema Som energia, som respecte, som actitud: a l’esport tothom és benvingut, que té l’objectiu deper raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.En la trobada, que va tenir lloc al Camp d’Esports Municipal de Berga, es va viure un gran. Els representants dels tres equips es van barrejar i es van enfrontar entre ells per demostrar que l’esport ha de ser una eina d’unió per trencar barreres. En el partit, que va durar uns 25 minuts per part i es va disputar en format de futbol 11, es van poder veure gols, assistències i bones jugades, si bé. El dia internacional contra la LGTBIfòbia en el Futbol es commemora el 19 de febrer. Aquest és el dia en què va néixer, primer futbolista que va fer pública la seva homosexualitat i que es acabar suïcidant.