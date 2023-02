L'estació d'autobusos torna a centrar l'assemblea de barri de la Rasa dels Molins

Assenyalen a l'Ajuntament de Berga

La 21a sessió del projectede l', que ahir va atraure una trentena de veïns i veïnes de la, va tornar a estar protagonitzada pel projecte de l'estació d'autobusos. Un dels grans reptes de la legislatura que ara està acabant era el de fer realitat aquesta infraestructura, que ja fa 20 anys que balla entre taules i calaixos del consistori, i que malgrat que ara compti amb una proposta ferma i el compromís de la Generalitat de posar-hi els diners,Des de l'brandeixen tres arguments principals: que no hi ha prou espai per un equipament d'aquestes característiques, que la mobilitat a la zona es veurà greument perjudicada, i que es posarà en risc la seguretat dels vianants. "", etziben des de l'Associació, a la vegada que remarquen que "si és petit el 2023, el 2030 no servirà ni hi haurà manera de fer cap ampliació". A més, remarquen que si l'objectiu és incentivar l'ús del transport públic i es pensa amb una vocació de servei comarcal, "un veí de Castellar de n’Hug o de la Pobla de Lillet ha de tenir garantit que pot arribar a Berga amb el seu cotxe, aparcar, i agafar el bus cap a Barcelona, i això, amb el lloc que treballen, és impossible", assegurant, doncs, que "que cobreixi la demanda".Una demanda que, segons assenyalen, serà creixent, ja que les previsions de les companyies que exploten les diferents línies que fan parada a Berga és que se situïn en elsa final d'any. És en aquest punt que s'afegeix l'aspecte del trànsit a la zona, argumentant en aquest sentit que "i ja es veu que és una animalada". Al voltant d'això, l'Associació de Veïns de la Rasa dels Molins recorda que, en la reunió celebrada a tres bandes el mes de juliol, es va acordar dur a terme unper comprovar la idoneïtat de l'emplaçament, i que avui en dia, encara no n'han sabut res tot i haver-se'n interessat.En darrera instància, i fent referència a la seguretat dels vianants, exclamen que"amb un carrer pel mig". A més, posen sobre la taula un altre element que es perdria si es fa realitat l'estació de busos tal com es projecta ara, i és que "de la Rasa dels Molins, que hauria de continuar cap al sud", lamentant que si tira endavant, "quedarà tallat com va passar amb el passeig de la Pau i la benzinera".Sigui com sigui, la trobada d'ahir no va acostar posicions entre l'equip de govern i l'Associació, tal com exposen els segons, que lamenten que "no escolten ni volen negociar". "", insisteixen, a la vegada que adverteixen que "posarem totes les traves possibles perquè això no es faci perquè és un nyap". De fet, l'Associació incideix en el fet que "la Generalitat ha fet aquesta mena d'estació de Playmobil perquè és el terreny que tenen sobre la taula", i remarquen que "no ho acceptem, així que", tot i matisar que "no és qüestió que els veïns hi estiguem en contra, és que no volem que es faci d’aquesta manera, però com nosaltres, altres persones de Berga també". ", i no ho volen entendre tot i que ja fa 20 anys que ho expliquem", sentencien.En qualsevol cas, l'Associació de Veïns, rebaixant un tros de terra i establint una connexió des dels carrers de Gósol i Gironella, i enllaçant amb la C-16. Una proposta que, recorden,i que reclamen que "no tiren endavant perquè costa més". "Pensem que, ja que la Generalitat no inverteix res en infraestructures a la comarca", etziben.Aquest projecte també agrada a, que les darreres hores ha fet públic el seu posicionament respecte de la futura estació d'autobusos, posant de manifest que defensen que se situï a la Rasa dels Molins "a condició que es construeixi el vial de connexió amb la carretera C-16". D'aquesta manera, afirmen que "", i citen en aquest sentit la Font del Ros i Santa Eulàlia. Amb tot, el grup referma que "sempre treballarem per l’acord i per tal que Berga tingui l’estació d’autobusos que es mereix", i lamenten que "quan falten tres mesos per acabar el mandat és evident que el govern de la CUP i ERC no complirà aquest compromís". Altres formacions que anteriorment s'han mostrar contràries al projecte actual són el