El Berguedà clou el 2022 fregant els 16.000 afiliats a la Seguretat Social i els 11.500 llocs de treball

El mercat laboral del Berguedà mostradesprés del sotrac de la covid. Així es posa de manifest en l'Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Berguedà, elaborat peli publicat per la, i que han presentat aquest matí el president del darrer ens,, i el president de l'(ADB),, els quals han destacat que el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social frega les 16.000 persones, i el nombre de llocs de treball s'acosta als 11.500.En concret, en data de 31 de desembre de 2022, al Berguedà hi havia, és a dir, un 2,9% més que en el mateix moment del 2019 (abans de l'esclat de la pandèmia) i un 1,4% més que un any enrere. Així mateix, també és destacable que es tracta de la xifra més elevada per a aquest mes des del 2012. D'altra banda, amb relació alsresulten en la segona millor dada des del 2009, si bé baixen en comparació amb el final del 2021, quan es registra precisament la millor xifra històrica. Així, el nombre places baixa un 0,9% en comparació amb l'any passat, però creix un 1,6% respecte del 2019."Les comparatives poden resultar en contradiccions, però si fa un any dèiem que érem una de les millors comarques pel que fa a la recuperació,", ha exposat Vall, que també ha detallat que "podem estar tranquils, malgrat que trobem aquestes petites paradoxes". Es tracta, doncs, d'uns "desajustos" que també són presents en les comparatives dels diferents sectors econòmics, ja que si bé(+3,5% i +2,5% respectivament), baixen en un 2,5% tant en l'agricultura com en els serveis.Ara bé, una de les dades que han posat en relleu Boix i Vall és el fet que. Finalment, entre la resta de dades sobre el mercat laboral i les persones treballadores, es posa de manifest que el creixement d'afiliats augmenta més entre els homes (+1,7%) que entre les dones (+1,1%); per grups d'edat, el que més incrementa és el que va de 45 a 54 anys (+3,3%); i per nacionalitat, el que més creix és el d'estrangers (+14,5%).Sigui com sigui, el president de la Cambra territorial del Berguedà ha incidit en el fet que, en certes activitats, s'ha posat de manifest una, principalment en els sectors de la indústria i la construcció, així com en serveis concrets com el de la, amb un requisit de coneixement molt concret i una demanda a l'alça al territori.Finalment, per cloure l'apartat de l'ocupació, el president de l'ADB ha presentat les dades de les persones aturades, que amb una xifra de, suposa una disminució del 4,9% respecte del registre del 2021 i el valor més baix en un desembre des del 2008. Tot i això, la variació anual resulta inferior a la registrada al conjunt de Catalunya (-6,2%). Algunes de les dades que s'han extret a l'Informe és que la reducció anual ha estat més pronunciada en els homes que en les dones (-5,9% i -4,2% respectivament); que l'atur ha disminuït en totes les franges d'edat; i que, sectorialment, baixa en totes les branques a excepció de l'agricultura i els professionals científics. Amb tot,, la més baixa des del 2008.