Salut assegura que dona una cobertura pediàtrica a l'Alt Berguedà superior als barems de càrrega assistencial

Elassegura que l'atenció pediàtrica assignada a l'àrea de salut bàsica (ABS) de l'Alt Berguedà és. Així s'ha fet saber des de la Regió de la Catalunya Central del servei, mitjançant un comunicat de premsa, i en resposta a la carta enviada per les associacions de famílies dels centres escolars de la zona fa tot just una setmana per exposar les sevesEn concret, Salut assenyala que a l'Alt Berguedà, el qual equival a tres jornades de treball. Aquesta dada s'extreu del fet que aquesta ABS té una població assignada de prop de 5.000 persones, de les quals. En canvi, i segons exposen des del Departament, "s'han tingut en compte les especials característiques territorials (dispersió, ruralitat), i aquesta cobertura és d'un 80%", és a dir,. D'aquesta manera, l'atenció pediàtrica és els dilluns, dimecres i divendres, de 08.00 a 15.00 hores, i dijous de 12.30 a 20.00 hores; a la vegada que es reforça amb una infermera pediàtrica en els mateixos dies i hores, i també els dimarts de 08.00 a 15.00 hores.En el text, Salut també reconeix que "partim d'un problema general de, també en pediatria". Per aquest motiu, apunten que "concentrar el servei de pediatria en un punt, com fem actualment al CAP de Guardiola de Berguedà, ens permetamb aquest perfil professional". I és que un dels aspectes que les mares i pares de la zona van lamentar és precisament la reducció dels municipis on es desplaçaven els professionals fins abans de la pandèmia. Malgrat això, des del Departament recorden que "si bé l'últim responsable de l'atenció al nen fins als 14 anys és de la pediatra, aquesta atenció es coordina amb la resta de professionals de la salut que el tracten" i, per tant, "l'atenció continuada i l'urgent a la població infantil", i en cas que aquest ho consideri, derivar el pacient a la pediatra de Guardiola o a les urgències de l'Hospital de Berga.En darrera instància, i fent referència a la vaga que van dur a terme els professionals de la salut a finals de gener , Salut insisteix que "es van garantir escrupolosament" els serveis mínims, els quals asseguren que "". Concretament, van correspondre a un professional de medicina de família al matí i un a la tarda, encarregat i amb capacitat d'atendre tant a adults com a infants. "Totes les actuacions tenen com a objectiui gestionar els recursos existents al territori amb professionalitat, eficiència i resolució dels problemes", finalitzen des del Departament.