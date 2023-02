Avià dona 42.000 euros per pagar les despeses fixes de les entitats

Millora de la carretera a Graugés

L'atorgarà un total de 42.000 euros per ajudar a pagar les despeses fixes de les entitats del poble. Aquesta és una de les novetats més destacades del, que s'ha aprovat en el ple municipal celebrat aquest dilluns. El pressupost d'enguany és de, una xifra molt similar a la del 2022.A través d'un comunicat de premsa, el govern d'Avià ha compartit que ha decidit "redoblar la seva aposta perpel seu paper de dinamitzadors socials al municipi, creant uns convenis de col·laboració econòmica anuals". D'aquesta manera, les despeses fixes de les entitats que desenvolupen les seves activitats al poble són assumides pel consistori. Es tracta d'una acció que es durà a terme per primera vegada i, en total,L'alcaldessa,ha declarat que "aquests nous convenis són importants perquè l'Ajuntament paga, com són les seves despeses fixes". A més, ha afegit que "és una ajuda i estem contents de poder-ho assumir perquè".D’altra banda, els comptes municipals inclouen una partida global d'unsper destinar als. Tambéanuals per, una iniciativa que el consistori va engegar el 2021 i va resultar amb una bona acollida. Paral·lelament, els veïns del municipi també podran optar alsque el consistori destinarà aquest 2023 perde la ciutadania. Aquestes ajudes es poden demanar per la instal·lació de plaques solars o la compra d'equips d'osmosi per tractar l'aigua, entre d'altres.Una altra de les accions incloses en el capítol d'inversions és l'arranjament de la carretera que va. En concret, aquest 2023 es millorarà el paviment i es faran cunetes americanes. Aquesta obra té un cost dei és la més destacada entre les inversions d'enguany, que sumen. L'actuació esmentada es finança amb unai 43.000 euros més de fons propis del consistori.Amb aquesta obra, després que el 2022 s'actués al tram que va des del polígon industrial del camí de Santa Maria fins a la cruïlla amb el camí de Casa Encamp. També es va fer una primera fase amb les mateixes actuacions des de Graugés en direcció a Avià. L'alcaldessa ha destacat que amb aquesta intervenció "" i millorarà la mobilitat dels usuaris i veïns de la zona.