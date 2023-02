L’Ajuntament de Cercs incorpora el Fons Família Musoll a l’Arxiu Municipal

L’i lavan signar, la setmana passada, el conveni dedel fons familiar que inclou documentació de caràcter personal, empresarial i municipal datable. Amb aquesta donació, que la família considera "d’interès per a la col·lectivitat pel seu valor informatiu i cultural", es pretén afavorir-ne la preservació i divulgació.El Fons Família Musoll inclou documentació de caràcter municipal tant de l'antic municipi de La Baells com de Cercs (pressupostos, factures i altra documentació de caràcter comptable), documentació empresarial (sobretot relacions de clients i comptes de la botiga familiar), documentació professional (relacionada amb la feina de mestre d'un membre de la família) i documentació de caràcter familiar i personal. Destaquen, entre altres,. El fet que la documentació de l'Arxiu Municipal desaparegués durant la Guerra Civil i que només es conservin documents esparsos anteriors a 1936, incrementa la importància d'aquest fons documental.Aquesta documentació quedarà custodiada a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de la Vila de Cercs, on s’hi realitzaran els treballs de descripció, conservació i, si escau, restauració. Un cop finalitzades aquestes feines de manteniment,. L’alcalde,, es mostra content amb col·laboració veïnal que permet, amb casos com aquests, augmentar el patrimoni documental municipal que permetrà conèixer, millor, com podia ser el dia a dia a La Baells i a Cercs segles passats.