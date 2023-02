L'Ajuntament de Berga ajorna les obres al Teatre Municipal fins al gener del 2024

L'ajorna fins al gener de l'any vinent les obres de millora per la seguretat del risc contra incendis al. Així ho ha informat el regidor de Cultura,, que ha precisat que la decisió s'ha pres després que el concurs per licitar les obres quedés desert. El consistori va aprovar un projecte a finals de l'any passat que preveia la sectorització de l'espai de sota coberta de la zona de la platea, on estan situades les instal·lacions de climatització del teatre. Així, amb un import de 220.000 euros i un temps d'execució de quatre mesos, es va obrir un concurs públic al qual. Davant d'aquesta situació, el regidor d'Urbanisme,, ja va avançar que els tècnics del consistori analitzarien el motiu pel qual havia quedat desert, i tot fa indicar que la raó principal és queD'aquesta manera, i tal com ha exposat Escútia, s'ha optat per revisar la dotació econòmica del projecte i afegir-hi unper tal que les obres no l'afectin. Per aquest motiu, i davant la impossibilitat d'assegurar que si es torna a engegar el concurs pròximament, l'execució de les obres no coincidirà amb el darrer trimestre de l'any, el consistori ha optat per ajornar-les fins al. I és que, segons el regidor de Cultura, la finalitat és. "Les festes de Nadal són un període sensible en la programació del teatre", ha incidit Escútia, afirmant doncs que, per "curar-nos en salut", han decidit posposar uns mesos els treballs.En qualsevol cas, el regidor de Cultura referma que el fet de moure en el calendari aquesta actuació, i que el gruix econòmic més important prové del Pla General d'Inversions de la, el qual dona un marge fins al 31 de desembre de 2024 per fer realitat les obres. En tot cas, l'Ajuntament sí que haurà de cobrir amb fons propis el sobrecost que impliqui la revisió de l'import del projecte.