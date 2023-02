Benet i Jornet, un musical i Lildami, plats principals de la temporada al Teatre Municipal

Agenda marca de la casa

Música, feminisme, història, dansa i algun clàssic. L'ha lligat in extremis un seguit de propostes per poder dotar elde programació fins al mes de juny després que, finalment, les obres per la seguretat del risc contra incendis s'hagin ajornat fins a l'any que ve . Així, els plats forts de l'oferta provenen de La Farsa, l'Escola Municipal de Música de Berga (EMMB) i l'egarenc Lildami."Es tracta d'una programació que no havia estat prevista perquè s'havien de fer unes obres que, malauradament, han quedat desertes. Així que s'ha hagut de tirar endavant treballant contra rellotge", relata el regidor de Cultura,, que apunta que s'ha pogut obtenir. La companyia Mediterránea i Teatro de dos seran els encarregats d'obrir la temporada amb L'Enterrador, el dissabte 25 a les 19.00 hores. Es tracta d'una ficció que es basa en les vivències de diverses persones, inclòs Leoncio Badia Navarro (conegut om). La representació s'adscriu al cicle Rescatem la memòria, Recuperem la dignitat.En el marc de la commemoració del, s'han agendat dues propostes diferents. La primera serà l'11 de març, i es tracta de les píndoles de microteatre. Victòria, Welcom to Berlin i We would prefer no to, són les obres que es podran gaudir. D'altra banda, el 19 de març, La Melancòmica porta a Berga Elles, una obra d'humor femení i feminista, en un espectacle tant per elles com per ells.L'oferta musical s'engegarà al Teatre Municipal el 12 de març, quan l'EMMB i el Conservatori dels Pirineus, juntament amb el Kambras Quintet, oferiran un concert conjunt sota la direcció de Judit Marmi. Així mateix, les corals infantils de l'EMMB oferiran el seu concert anual el 27 de maigcom Oques Grasses i La Pegatina, entre altres. Ara bé,el 22 d'abril. "Volem que aquesta proposta sigui un: que vingui al teatre i el tingui com un espai de lleure més", valora Escútia sobre el concert.La programació de la primera meitat d'any també incorpora algunes propostes nascudes i impulsades des de Berga. I una de les que és inseparable al Teatre Municipal és l', que en aquesta ocasió està preparant Una vella coneguda olor, de. "Aquesta obra relata un seguit d'històries entranyables de la postguerra sorgides en un barri de cases", exposa la directora,, que assegura que "és un relat que toca perquè". La representació comptarà amb tres passis, el 29 i 30 d'abril, i l'1 de maig.D'altra banda, La Farsa també col·labora amb l'EMMB per posar en escena El despertar de la primavera, l'adaptació en català d'unque parla d'una Alemanya del segle XIX plena de tabús i normes estrictes. "L'obra tractai que, de fet, s'han de parlar", exposa, una de les actrius, mentre que el també actorva posar en relleu que són qüestions "vigents en l'adolescència, i". En definitiva, van animar a l'espectador a assistir en algun dels dos passis, els dies 20 i 21 de maig, convençuts que "agradarà molt".Així mateix, l'Escola de Ballet M. Alba oferirà el seu Espectacle de dansa, corresponent al, el 18 de juny. L'alumnat oferirà un repertori divers, amb coreografies de ballet, neoclàssic, contemporani i hip-hop, i ballarins i ballarines dels 3 als 50 anys.Finalment, la temporada al Teatre Municipal de Berga també ha fet un lloc pels títols clàssics. En primer lloc, Hamlet.01, d'Enric Cambray i Sergi Belbel, partiran de laper presentar una stand-up comedy, jugant a explicar de forma divertida i gamberra el primer acte de l'obra original. La representació serà el 16 d'abril. I, finalment, La Pera Llimonera porta a la capital del Berguedà Un vestit nou per a l'emperador, per tal de fer arribar alel relat d'aquest conegut conte, el 14 de maig.", sentencia Escútia, que tot i reconèixer que la programació cultural no resulta en un saldo econòmic en positiu, assevera que "des del punt de vista de la formació,". Per a més informació, podeu consultar el fulletó del programa , dissenyat per