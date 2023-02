Gironella prepara la primera trobada de jocs de taula al municipi

L'impulsa la primeradel municipi. Serà la tarda del 18 de març a l'Espai el Blat, i està organitzada juntament amb particulars del poble i Guinó, impulsors del projecte.La trobada començarà a les 18.00 hores i s’allargarà fins a la mitjanit. Al llarg de les sis hores,, des dels més coneguts, com ara Aventureros al tren, 7 wonders o Splendor, fins a jocs més desconeguts. A més, també es podrà jugar al prototip del joc Els fills del faraó, del gironellenc, creat conjuntament amb els organitzadors de la trobada.L’espai s’organitzarà en tres zones i. Hi haurà dues zones de joc dirigit, una gestionada per l’, i l’altre per. En aquestes zones s’explicarà com jugar als diversos jocs, i es resoldran dubtes durant les partides. Pel que fa a la zona de joc lliure, les persones visitants podran agafar el joc que vulguin i jugar-hi lliurement.El regidor de Promoció Econòmica,, explica que aquesta trobada és una bona oportunitat per recuperar els jocs de taula, i donar-los a conèixer al públic general. "Crec que és una molt bona oportunitat perquè, els incorporin als seus moments d’oci, i puguin compaginar-los amb els videojocs", ha destacat Felius.