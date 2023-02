Els punts lila de Puig‑reig atenen prop de 900 persones el 2022

Els punts lila dehan atès a prop de 900 persones durant el 2022. L’, amb el suport deli de la mà de laha impulsat la creació d’espais d’atenció, assessorament i detecció de violències masclistes en espais diürns i no únicament en festes de nit, com s’havia fet habitualment fins al moment. L’objectiu continua sent el d’informar, sensibilitzar i assessorar envers les, acompanyar i atendre, fer denúncia pública i col·lectivitzar les violències masclistes, oferir informació sobre els serveis especialitzats de la comarca, i. Però amb aquest format diürn, s’ha pretès diversificar la ubicació d’aquests espais d’assessorament, així com el públic i els agents socials que hi participen.Segons les dades facilitades pels responsables d’aquestes accions, durant el 2022 s’han atès un total de 878 persones en elsque s’han organitzat. Concretament, d’aquestes 878 personesque van instal·lar-se amb motiu de celebracions concretes com el Carnaval, la Festa Major, el Cros de l’Ametlla de Merola, la fira de Sant Martí, els actes del 25N i l’encesa de llums i també dies puntuals en espais concorreguts com les zones esportives de Puig-reig, les escoles o l’institut.que van tenir lloc durant les festes joves de la Festa Major i de Sant MartíPel que fa al gènere, unde les persones que es van apropar als punts lila diürns vam ser de gènere femení. En relació amb les edats, el, el 27% tenien entre 14 i 18 anys, i el 10% eren majors de 50 anys. Aquestes dades, amb un alt predomini d’usuaris joves, responen a la visita als alumnes de 6è de les escoles i també als alumnes de l’institut.En els punts liles nocturns, elde persones ateses van ser del gènere femení i pel que fa a les edats, el, i un 35% de 19 a 25 anys, les edats més joves tenint en compte les característiques dels espais on es va oferir el servei.Paral·lelament als punts lila, també va organitzar-se unadirigida als membres d’entitats, d’associacions de veïns, tècnics i treballadors municipals que va comptar amb la participació deLa regidora d’Atenció a les Persones,, ha valorat “molt positivament” la campanya de sensibilització i prevenció de violències masclistes que s’ha realitzat, principalment, a través de la instal·lació d’aquests punts liles diürns en espais poc habituals i ha destacat “la bona rebuda de les accions que han servit per treballar amb diversos actors del municipi”: alumnes de primària i secundària, entitats esportives i culturals, comerciants... A més a més, ha assegurat que “es tracta campanyes quei importants de mantenir, ja que durant els assessoraments i atencions s’han detectat casos de violències masclistes i s’ha pogut iniciar un acompanyament a les víctimes”.