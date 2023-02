Un joc consciencia els infants del Cadí‑Moixeró dels efectes del canvi climàtic

L'Ander Lozano té 9 anys i és alumne de l', al sud del Cadí-Moixeró. Aquests dies, amb els seus companys, juguen a un joc especial a l'aula, que els mostra com han canviat el paisatge i els pobles que els envolten. L'objectiu és. Es tracta d'un joc de memòria, amb fotografies que mostren un mateix lloc amb imatges antigues i actuals. I molts dels alumnes tenen clar amb quin paisatge es queden: "M'agrada més abans. Hi havia més camps, més bestiar, menys carreteres i no estava tan contaminat", explica l'Ander. El joc és una de les iniciatives del, que vol crear espais de trobada i reflexió per analitzar els efectes del canvi climàtic al Cadí Moixeró.Pobles sense carreteres i paisatges plens de bestiar, menys bosc i més camps. A vegades,que algunes fotografies, fins i tot, costen de reconèixer. Però els alumnes de l'escola de Vallcebre saben com fer-ho: "Ens fixem en les formes que fan les muntanyes perquè", reflexiona l'Ander.La directora del centre,, comparteix com, amb el joc, els nensque hi ha al seu voltant. De fet, aquest és l'objectiu de la iniciativa, que forma part del projecte Betula, que estudia els efectes del canvi econòmic i climàtic als pobles del Cadí-Moixeró, un entornLa iniciativa busca crear espais de participació en l'àmbit delper identificar els canvis paisatgístics i culturals relacionats amb el maneig dels recursos natural, i associats als canvis socioeconòmics i climàtics que hi ha hagut al territori des de mitjans del segle passat. Un cop identificats els aspectes que han canviat més i els que preocupen més a la població,