El PSC del Berguedà lamenta que la comarca pateix un «greuge» per part del Govern

Manca de planificació a l'Hospital de Berga

Tot i celebrar que s'hagin desencallat els Pressupostos de la Generalitat, el PSC del Berguedà lamenta que "el Govern continua tenint unamb la comarca". Així ho comparteix, que va participar en una roda de premsa per part de la territorial Bages-Berguedà-Solsona del partit el dilluns per fer una valoració de la proposta, i on va mostrar-se decebut en especial per dos elements:Al voltant de l'autovia, Garcia comparteix que "és una de les coses que vaig demanar que hi fos tant sí com no", pel fet que "". "S'ha de valorar també des d'un punt de vista de seguretat, perquè si algú de la comarca té una emergència el divendres de pujada o el diumenge de baixada, es troba el que es troba", exposa, remarcant a més que "també cal tenir en compte queperquè no tenim els recursos a casa, com els sanitaris o l'educació postobligatòria".D'aquesta manera, i incidint que tampoc s'han posat sobre la taula altres vies "importants per a la comarca" com són les transversals (per connectar amb les comarques veïnes d'Osona i Solsona), el del PSC reclama que és vital, ja que tot i que "ens veurem beneficiats de les accions a la C-55, no podem oblidar que és una de les vies amb més sinistralitat de l'Estat, i que la seva alternativa és de pagament".Per tot plegat, Garcia declara que "al Berguedà plou sobre mullat, i la comarca queda allunyada de les possibilitats que ens poden fer avançar en qüestions d'infraestructura", i sentencia que ", però des del Berguedà patim un greuge molt important respecte altres comarques". Un desequilibri que, apunta, es podria resoldre precisament amb unatravés dels Pressupostos, però que no ha estat així.Paral·lelament, el PSC del Berguedà també critica la gestió sanitària de la comarca. Després de rebre la resposta a les preguntes emeses pel diputat socialistadel conseller de Salut,, pel que fa a les actuacions per ampliar el Servei d'Urgències i la futura reforma de les instal·lacions energètiques de l', el partit considera que el departament "", i reivindica que abans d'aprovar aquestes inversionsEn aquest sentit, Garcia exposa que la situació actual a l'Hospital és de "", cosa que ", i els primers responsables som les persones que estem en les administracions i podem fer pressió, però també la ciutadania".Però, més enllà de l'Hospital, el PSC també engloba les mancances en matèria d', recordant que quan a la comarca augmenta el volum de persones sensibles de ser ateses , com és el cas dels períodes vacacionals, "ens trobem amb els CAPs tancats i l'Hospital amb disminució de recursos". "", lamenta, tot exclamant que "paguem els mateixos impostos i tenim les mateixes obligacions, així que mereixem que es noti que tenim les mateixes igualtats d'oportunitats".