La neu es concentra a les cotes altes i a l'alt Berguedà

Nevant amb ganes! pic.twitter.com/3dIKHyjRgj — Meteo Sant Julià de Cerdanyola (@stjcerdanyola) February 7, 2023

Les màquines del servei de carreteres de la @diba segueixen netejant la carretera (moltes gràcies🥰)



⚠️ Tot i això el temporal de neu i vent no afluixa i la carretera segueix en mal estat. Precaució si pugeu als #RasosdePeguera #Berguedà pic.twitter.com/2SVrZkanPt — Xalet-Refugi Rasos de Peguera (@refugirasos) February 7, 2023

Protagonisme pel vent i la pluja

L'que aquest dimarts ha mantingut en alertai n'ha tenyit de blanc algunes com el Ripollès Osona , s'ha concentrat a. Ara bé, a partir de Cercs i fins a Puig-reig, les precipitacions només s'han manifestat en forma de pluja, i en especial a partir del migdia.Les volves s'han deixat caure, a estones amb una certa intensitat, en municipis com, tots quatre amb altituds entre els 720 i els 850 metres. No obstant això, la temperatura suau i la progressió de la pluja no han permès que s'agafés més enllà de les teulades i durant el matí. I cap a mitja tarda, des de Berga també s'ha pogut gaudir deEn canvi, ha nevat de forma més consistent i continuada en pobles de més alçada com(1.215 m),(1.502 m) i(1.123 m). També en punts on habitualment pateixen una meteorologia adversa durant l'hivern com als refugis de(1.650 m) i dels(1.754 m).En aquestes zones, laha activat el dispositiu de neu per tal de. La maquinària ha retirat la neu de la calçada i ha repartit sal al ferm per evitar la formació de plaques de gel.Al centre i sud de la comarca la pluja ha estat la protagonista de la jornada. Així, tot i que el cel presentava una aparença que prometia neu en indrets com, aquestaCap a darrera hora de la tarda, també ha fet acte de presència el vent en diferents punts de la comarca, afectant fins i tot la circulació. És el cas de la, la carretera que va cap a Coll de Pal, que s'ha hagut de tallar a l'altura de Guardiola. Encara en afectacions sobre la mobilitat, també resta tancada laentre Castellar de n'Hug i La Molina,