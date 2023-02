Berga completarà la pavimentació del nucli urbà aquesta setmana

Camí dels Enamorats, carrers Pere Costa, Santa Joaquima de Vedruna, Ramon Vinyes i entorn de l’hospital : 8 i 9 de febrer.

: 8 i 9 de febrer. Avinguda del Canal Industrial, carrer Gran Via i passeig de la Indústria (núm. 40-42): 9 i 10 de febrer.

L’completarà l’última fase delsen diverses zones del nucli urbà aquesta setmana. Els treballs previstos per eliminar sots i irregularitats en el paviment es faran, fet que comportarà afectacions de trànsit i la prohibició d’estacionament a causa dels treballs de millora del paviment.La planificació d’execució dels treballs efectuada conjuntament pels serveis tècnics municipals i l’empresa adjudicatària estaràd’aquests dies. Amb aquestes actuacions, el consistori finalitzarà les obres projectades d’arranjament del paviment asfàltic viari amb intervencions totals i parcials de zones localitzades del municipi.D'aquesta manera, entre demà dimecres i el divendres, es faran. Les zones d’actuació comptaran amb la senyalització corresponent, mitjançant la instal·lació de cartells provisionals de color groc a la via pública per part de la Policia Local, per tal d’informar el veïnat sobre lesa causa de les actuacions esmentades. No es preveuen afectacions en el servei de recollida de residus durant l’execució dels treballs. La planificació de les tasques de pavimentació és la següent:

El projecte d'asfaltatge

El conjunt d’actuacions projectades tenen un import de més dei un àmbit d’actuació de més de 20.000 metres quadrats. Els treballs de millora del paviment del municipi han estat dividits en diverses fases per poder fer actuacions en el ferm de. La primera fase es va dur a termei va incloure actuacions en quatre trams del nucli urbà: passeig de la Indústria; ronda Moreta i carrer Pompeu Fabra; carrer Gran Via i carrer Maixerí; passeig dels Abeuradors i camí Ral de Cardona. A més, també es va pavimentar l’accés al carrer Muntanya de Cal Rosal, que pertany al terme municipal de Berga.D’altra banda, la setmanaes van completar les actuacions en diversos carrers del barri de la Font del Ros, el carrer Doctor Fleming i trams dels carrers Gran Via, Comte Oliba, Cervantes i Mare de Déu de Montserrat, així com la rotonda del capdavall del passeig de la Pau.