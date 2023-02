La Valldan i Bufalvent comparteixen experiències sobre sostenibilitat

L’i l’han compartit experiències en el camp de la sostenibilitat per a un canvi del model energètic, també dels espais d’activitat industrial. El president de l’Associació d’Empresaris del polígon de Bufalvent de Manresa,, i la gerent,, van estar presents a l’assemblea anual de l’associació de la Valldan que va tenir lloc dissabte a la seu de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) per explicar el seu projecte impulsat recentment,: Manresa Il·lumina.Aquesta cooperativa està formada íntegrament per petites i mitjanes empreses industrials de Bufalvent, i neix amb la voluntat d’, que podrà ser qualsevol empresa dins dels polígons d’activitat econòmica del municipi de Manresa. Compta amb la implicació de lai l’La nova cooperativa construirà i gestionarài, en un futur, l’objectiu és que es converteixi en un agregador que pugui gestionar conjuntament les necessitats energètiques del polígon i planificar instal·lacions de renovables —com xarxes de calor, biomassa o eòlica— en funció de les necessitats col·lectives. En aquest sentit, Ambrós assegura que aquesta accióperquè "anar per lliure no funciona, la conjuntura econòmica ens ho està demanant, el planeta ens ho exigeix i per avançar hem de col·laborar". Així mateix, el president dels empresaris de Bufalvent destaca que projectes com aquests, "de col·laboració entre empresaris i col·laboració publicoprivada" sónPer la seva banda, el president de l’associació del polígon de la Valldan,, va mostrar-se molt receptiu al projecte iniciat a Manresa, i creu que ési poder-la treballar des del polígon berguedà, ja sigui en l’àmbit d’una comunitat energètica o projectes de cooperació i col·laboració entre empresaris similar. A la trobada també hi van prendre part representants de l'Ajuntament de Berga, en concret, el regidor d’Urbanisme,, i l’alcalde,, quevan parlar del projecte de la central de biomassa del polígon també com un exemple de comunitat. També van compartir l’Apeu industrial de polígons que s’està treballant per intentar. "Teniu l’oportunitat de liderar aquest projecte de marca conjunta i de col·laboracions perquè som el polígon de la capital i que portem més anys al peu del canó. Estem a un pas per generar aquestsi crear aquest projecte", valora l’alcalde.