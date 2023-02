Avià enllesteix els tancaments dels laterals de la pista poliesportiva

L'té previst acabar d'enllestir els tancaments dels laterals de la pista poliesportiva, així com els lluernaris de la coberta, aquest mes de febrer. Així ho han assegurat des del consistori mitjançant un comunicat de premsa, on han detallat que els treballs que ara s'han culminat han consistit a fer eldel perímetre de la pista per protegir l'espai interior. També, per la part superior (a tocar del ràfec de la coberta) per protegir el recinte i mantenir la ventilació natural permanent.Igualment, s'ha fet el tancament d'uns grans lluernaris de la coberta, orientats a nord. Concretament, s'ha fet unque permet el pas de la llum i el vent, però que dificulta el pas de l'aigua de la pluja. D'aquesta manera, s'han col·locat unsque ocupen tota la dimensió de les obertures existents."Ens convenia molt tancar-lo pels laterals, perquè. Ara hem solucionat aquesta part", ha declarat l'alcaldessa d'Avià,, que ha fet palesa la seva satisfacció perquè s'hagi pogut dur a terme la sisena fase d'obres d'aquest equipament. Concretament, l'obra ha costat, dels quals 60.000 euros s'han pagat amb ajudes del(Puosc) de la, i la resta amb subvencions de la, ha explicat Canal.D'altra banda, la batllessa ha indicat que aquest equipament cada cop és més utilitzat, no només per a lacom el futbol sala i el bàsquet, o com a punt de sortida i arribada de curses de BTT, sinó per altres activitats com les de l'escola, activitats extraescolars com el patinatge, així com activitats socials i festives com concerts de la FUn cop s'acabi aquesta fase,. De fet, l'alcaldessa ha posat de manifest que "perquè fos considerat un pavelló, caldria fer el 100% dels tancaments, de manera que s’hauria de climatitzar per la calor i el fred". Així, Canal ha afirmat que "això".