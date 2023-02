Carnaval 2023 al Berguedà: dates, rues i activitats programades

El Carnaval d'Espant de Berga

El Ball del Moliner de La Pobla de Lillet

Puig-reig és una comèdia

Tres rues per les diferents propostes de Bagà

La darrera festa del Berguedà, a Gironella

La festa de la disbauxa per excel·lència torna al Berguedà. Les disfresses i l'enginy dels més atrevits es deixaran veure per la comarca el cap de setmana del 18 i 19 de febrer, i també el del 25 i 26 a, que un any més manté la peculiaritat de ser el ball més tardà del Berguedà.ha decidit estirar la celebració uns dies, amb un programa inèdit el dissabte d'abans i un caràcter de terror que enguany dona el fil conductor a la festa. I amb agendes més reduïdes, però igualment animades, la resta de poblacions han confeccionat la seva proposta amb un element que no falla: la rua.La capital berguedana serà dels primers indrets a donar la benvinguda al carnaval, gràcies a la principal novetat d'enguany: el programa s'amplia i guanya el dissabte 11 . I què s'hi ha previst? Una, ja que la temàtica que aquest 2023 ha escollit el consistori per al primer carnestoltes de normalitat postpandèmica és la por. Elserà l'epicentre de les activitats, que inclouen uni un concurs de vídeos de les comparses participants en la rua. També es donarà a conèixer el Rei Carnestoltes, càrrec que enguany ha pres el, que obrirà les portes de l'avern omplint de foc el centre de Berga, amb l'ajut inestimable delsEl cap de setmana següent s'aglutinaran la majoria dels actes, que inclouen diferents concursos i propostes infantils. El plat gros serà, de nou,. La festa clourà amb el, a partir de les 22.30 hores a la carpa del Vall. També són propostes clàssiques la(diumenge 19, 13.00 hores, plaça Sant Pere) i la(dimecres 22, 18.00 hores, davant de l'Ajuntament). Consulta tot el programa aquí A la Pobla de Lillet també seran dels primers a gaudir del Carnaval, ja que l'associació La Brama torna a organitzar eli lael dissabte 11 a la tarda. La proposta explica laque, molts anys enrere, va fer emmalaltir els veïns i veïnes de la Pobla, i ho va pagar ben car. A través d'una ruta teatralitzada a partir de les 19.00 hores (sortida des de l'Ajuntament), s'explica la història i es culmina amb una Guerra de la Farina al mateix lloc on havia treballat el moliner estafador. Així, es demana als assistents anar vestits com les dones de l'època, que van castigar al moliner. Posteriorment, es farà unPer Carnestoltes, Puig-reig és una comèdia! Aquest serà l'eslògan que vestirà la celebració del carnaval aquest 2023 Puig-reig, que novament dona el tret de sortida oficial a la festa amb lael divendres, 17 de febrer, a partir de les 22.30 hores. Lacompleta serà l'endemà, a partir de les 16.30 hores (sortida des del Camp de Futbol) i encapçalada pel Rei. La festa culminarà amb un gran banquet i ball al pavelló.La vila de Bagà ha preparat tres activitats principals, les quals gaudiran d'un petit recorregut en tots els casos. En primer lloc, lael divendres 17, a partir de les 16.45 hores, permetrà els nens i nenes presumir de les seves disfresses en sortir de l'escola. L'endemà, dia 18 a les 18.30 hores, donarà sortida lai fins al pavelló, on s'ha preparat un sopar i posterior ball de comparses. I, finalment, el darrer recorregut serà tenyit de dol, ja que el dimecres 22el Rei Carnestoltes.Els que de veritat viuen el Carnaval tenen l'opció de guardar la disfressa una setmana i gaudir d'una altra festa al cap d'una setmana. I és que Gironella té la particularitat històrica de celebrar el Carnestoltes que a la resta de la comarca. La disbauxa començarà el divendres 24 amb les recuperades. Durant el dissabte al matí,que estiguin participant en el concurs, per a la tarda, deixar pas a la gran rua que. Posteriorment, se seguirà amb un correbars i una festa a l'Espai el Blat. El Carnaval de Gironella culminarà amb una nova entrega delel diumenge a la tarda, en concret, la segona