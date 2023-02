L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal es trasllada temporalment

L’(OAC) deles trasllada temporalment a partir d'avui i fins a nou avís. El motiu són les obres de substitució de l’ascensor de la seu del Consell Comarcal.D'aquesta manera, el servei de l’OAC es prestarà a les dependències de l’, situades a pocs metres. Concretament, es troben al carrer de Pere III, número 5 de Berga. L'horari d'atenció de l’OAC serà: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 hores, i també els dilluns i dimecres de 15.30 a 18.00 hores.D’altra banda, les persones que requereixin ser ateses a serveis d’atenció a les persones -com el SIAD o habitatge, entre d’altres- del Consell Comarcal i que tinguin, seran derivades a l’Oficina Jove previ avís al telèfon (93 821 35 53), per WhatsApp (618 180 234), o a través del servei de la cita prèvia És previst que els treballs de substitució de l’ascensor del Consell Comarcal del Berguedà s’enllesteixin en un termini de. Quan s’acabin, l’OAC retornarà a la seu del Consell Comarcal al carrer de Barcelona, número 49 - tercer pis, on continuarà oferint els seus serveis.