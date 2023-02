Junts per Berga demana que no s'abandoni el projecte dels camins escolars

lamenta que el projecte dels camins escolars ha quedat aparcat el curs d'enguany. En concret, la regidoraha recuperat el fil de la pregunta efectuada per ella mateixa a l'octubre, lamentant que tenint en compte el moment del curs, "ja no es portaran a terme", i assegurant que es tracta d'una iniciativa que "ha comptat amb resultats". En la mateixa línia, també ha reclamat que elha quedat en un calaix, i va insistir que es tracta d'un projecte igualment enriquidor pels nens i nenes de la ciutat.Per la seva banda, el regidor d'Educació,, defensa que "no són temes perduts", i en especial els camins escolars, ja que esdevé "una manera de facilitar els desplaçaments als centres educatius, prescindint del vehicle particular". En tot cas, recorda que si no s'ha engegat aquest curs és per un "", així que "s'estan revisant els plecs". I d'altra banda, al voltant del Consell d'Infants, assenyala que la capacitat de l'àrea "és limitada", i per això volen replantejar-lo. En definitiva, Escútia assenyala que "no hi ha voluntat de deixar d'oferir aquests serveis, sinó de".Al seu torn,ha preguntat al voltant de la problemàtica amb la. Escútia ha respost que el fum espès que emet s'origina per un problema de combustió a la caldera, la qual esdevé deficient, i que s'estan seguint els passos per resoldre la situació i minimitzar l'afectació. Així mateix, Aymerich ha demanat al voltant de l'actuació que s'ha de dur a terme als, sobre la qual el regidor d'Urbanisme,, ha explicat que és molt d'hora per parlar d'un calendari i que "és un tema prou complicat per no equivocar-nos amb els passos". Tot i això, ha precisat que "només podem anar endavant, tot i que potser més lentament".En darrera instància, el regidor de Junts per Berga ha tornat a demanar a l'equip de govern, i en concret al grup municipal de la CUP, si veuen amb bons ulls, qüestió al voltant de la qual l'alcalde,, s'ha limitat a afirmar que "el que no toleraré és que la ciutat de Berga quedi hipotecada". Finalment, Aymerich ha preguntat novament a l'executiu local respecte de l', la qual ha valorat com "una qüestió prioritària". Sànchez ha indicat que "no es demora expressament", i ha afirmat que l'esbós s'està revisant des dels serveis jurídics amb l'objectiu d'aprovar-la abans que s'acabi la legislatura.