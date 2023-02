El PSC de Berga obre un canal de WhatsApp per rebre els neguits dels veïns

El regidor del PSC a l'Ajuntament de Berga,, ha posat a disposició dels veïns de la capital berguedana un nou canal per rebre les seves demandes, idees i peticions, mitjançant l'aplicació WhatsApp. Segons ha informat Garcia, la iniciativa sorgeix pel fet que "en aquests 4 anys en la meva tasca com a regidor de la ciutat,". Una ciutadania que, remarca, "no se sentia escoltada pel govern municipal". "Enfront un govern que no escolta i que no dona resposta a les instàncies i inquietuds, em presto per vehicular propostes i solucionar problemes", remarca en un comunicat enviat a la premsa, on sentencia que "entre tots, canviarem el rumb de Berga".El regidor va avançar la posada en marxa d'aquest servei en una de les seves darreres intervencions en el ple ordinari de febrer de l', celebrat ahir al vespre, i en el qual va aprofitar el torn de precs i preguntes per demanar a l'equip de govern sobre l'estat de la Torre de la Petita, els pipicans i el Parc del Lledó, entre altres.En relació amb el primer punt, el del PSC va lamentar que "", i va alertar sobre diferents elements que poden suposar un perill pels visitants. Al voltant d'això, el regidor d'Urbanisme,, va reconèixer que l'empresa que va iniciar les obres no les va poder acabar perquè va entrar en concurs de creditors, i que per tant,de restauració de la Torre, amb l'objectiu que es pugui incloure en el pressupost del 2023. Tanmateix, Serra va precisar que "s'han anat prioritzant altres licitacions", malgrat que el pla segueixi sobre la taula.Posteriorment, fent referència al, Garcia va denunciar l'estat "de la vegetació i la fauna" del lloc, respecte de la presència de rates, així com de les deixalles que alguns usuaris irresponsables hi deixen. "La situació que detalla no és l'habitual", va advertir Serra per tal de "". Però el regidor d'Urbanisme va assegurar que "hi passo pràcticament cada dia i hi portem la canalla", i que les afectacions que puntualment s'hi produeixen responen a "la gent que hi entra i no respecta les instal·lacions, cosa que".En darrera instància, el regidor de l'oposició va demanar sobre el mal estat dels ponts de fusta de la, va lamentar que l'aspecte delscontinua igual que quan fa uns mesos va avisar sobre la necessitat d'actuar-hi, i va demanar a l'equip de govern fer un repàs a lesde Santa Eulàlia i la Font del Ros.