El Consell Comarcal trasllada Serveis Socials a la seva antiga seu

Preservar la intimitat i la confidencialitat

Eles traslladaran a l'antiga seu de l'ens. Es tracta d'un local situat en una planta entresòl del carrer de Pere III (tot i que també té una entrada pel passeig de la Pau de Berga) i que fins ara havia acollit l’arxiu del Consell. En aquests moments,per encabir l’àrea de Serveis Socials, que actualment està ubicada a la seu social de l’ens, al carrer Barcelona.Així ho han anunciat el president del Consell Comarcal,, i la consellera comarcal d’Atenció a les Persones, Salut i Polítiques d’igualtat,, en el decurs de la visita d’obres que van fer al local ahir a la tarda. Allà van poder comprovar lai observar les línies mestres de l’actuació.“El creixement dels serveis que es presten ha fet que la seu hagi anat quedant petita”, ha refermat Lara, explicant que l’edifici que ocupa no és suficient per acollir-los tots amb comoditat. En aquest cas, s’ha optat perd’oficines de l’ens amb una superfície deperquè acullin els Serveis Socials, tenint en compte que tenen unes necessitats molt específiques, especialment pel que fa a la privacitat.El projecte contempla quecomarcals disposin d’un espai de recepció, sales d’espera, una sala d’atenció amb un espai al costat per poder observar sense ser vistos, sales de reunions, una àrea de treballs dels Equips Atenció Infància i Adolescència (EAIA), del Servei Informació i Atenció a la Dona (SIAD), una zona de treball pels professionals del servei, un despatx perquè el facin servir alternativament professionals diferents durant la setmana, un despatx per la cap d’àrea i un office.D'altra banda, i per tal de rendibilitzar els recursos econòmics disponibles, s'aprofitarà el màxim l’espai existent. Així, el cost d’aquesta remodelació és de(IVA inclòs). El Consell preveu pagar la remodelació amb fons provinents de la Diputació de Barcelona a través del Pla General d’Inversions (PGI). Les obres tenen un termini d’execució de cinc mesos.Una de les àrees que hanés la de Serveis Socials. D’aquí que l’executiu hagi decidit traslladar els serveis socials a l’antiga seu del Consell, un espai que s'està condicionant d’acord amb les seves necessitats específiques. “L’àrea de Serveis Socials disposarà d’unes, que els donarà més comoditat”, reforça el president, que també destaca que, de retruc, “s’alliberarà un espai al seu del carrer Barcelona per altres àrees”.Per la seva banda, Serra ha posat en relleu que “hem prioritzat la qualitat del servei i això passa per aquesta aposta centrada ade les persones”. En aquest sentit, també ha defensat que “és necessari que els professionals tinguin un espai adequat que permeti la col·laboració, intervenció simultània i de suport de forma transversal”, a la vegada que s’ofereix un tracte individualitzat. La consellera ha exposat que aquest projecte ési que “ara es començarà a fer realitat”.El 2022, el Consell Comarcal del Berguedà va destinar gairebéa l’àrea d’atenció a les persones. Dins d’aquest àmbit s’ofereixen diferents serveis a la ciutadania com són el servei de teleassistència, els serveis socials bàsics, el Banc d’Ajudes Tècniques (BAT), el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el Servei Socioeducatiu Itinerant (SSIB), el servei de suport a les famílies, dinamització de la gent gran, inclusió, mediació, migració o igualtat.