La Festa de l’Arròs de Bagà recupera la normalitat de prepandèmia

Latornarà a desenvolupar-se amb tota la seva esplendor. I és que la popular celebració, que tindrà lloc el diumenge 12 de febrer, recupera la normalitat d’abans de la pandèmia. Lade Bagà serà novament l'escenari de la festa, que va haver de ser anul·lada el 2021 a causa de la Covid-19 i va patir restriccions el 2022. Així, i segons ha assegurat la regidora de Festes,, és enguany que es poden celebrar, novament amb normalitat, tant l’àpat popular com la resta d’actes.D'aquesta manera, els veïns i visitants que ho vulguin, podran degustar l’arròs a la mateixa plaça i recuperar, finalment, la tradició d’aquest àpat. L’any passat, l’arròs es va repartir en envasos individuals per facilitar que els assistents se l'emportessin a casa, evitant així les aglomeracions. Des del consistori baganès està previst que es reparteixinseguint la recepta tradicional de l’equip de cuiners i col·laboradors que fan possible aquesta celebració.Les activitats s’iniciaran a les 10.00 hores amb laa la plaça Catalunya. Paral·lelament, de les 9.30 a les 13.30 hores, el Local Social (situat rere el pavelló) acollirà la setena edició de la trobada de l’Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava de Bagà. Enguany, las’iniciarà a les 11.00 hores, davant de la Villa Montserrat. La colla local comptarà amb la presència del Cavall alat de Vila-seca, ciutat agermanada amb Bagà. A les 12.00 hores, l’protagonitzarà els ballets a la plaça Porxada, que dansarà, entre d’altres, el tradicional. El repartiment de l’arròs serà a partir de les 13.30 hores.En darrera instància, i amb motiu del 50è aniversari de la, una representació d’usuaris i usuàries de l’entitat participaran dels diversos actes de la festa de l’arròs des de la primera fila, acompanyant i col·laborant amb la colla gegantera de Bagà, així com gaudint dels balls de l’Esbart Cadí de ben a prop.