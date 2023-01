Ramon Caballé comptarà amb Queralt Sales i Ferran Aymerich a la seva llista

Una llista força consolidada

La candidatura deper a les pròximes eleccions municipals continua caminant, i un cop avalada i confirmat el seu alcaldable,, s'han fet públics els dos primers noms que s'inclouran en la llista:. Així ho ha confirmat Caballé després que ho avancés Regió 7, avançant que aquests noms "aniran en posició de sortida a la llista".Sobre Aymerich, Caballé apunta que "no és un nom que sorprengui a ningú", destacant la seva tasca al capdavant de l'acció política municipal, feina que l'alcaldable ha valorat com a resolutiva i conciliadora: "amb el Ferran, hem sigut capaços d’que tenen ànima de ciutat, però el cos i manera de fer de Junts". "És unai és important que formi part de l’equip", ha sentenciat.D'altra banda, Caballé ha fet referència a Sales, indicant que "perquè no ha format mai part, ni de cap candidatura ni de cap partit polític", però ha refermat la seva implicació en el teixit veïnal. "La Queralt se suma al projecte de Junts amb la voluntat única i exclusiva de, i amb el compromís per posar Berga sempre per davant", ha destacat.Queralt Sales és llicenciada enper la Universitat Pompeu Fabra, té un postgrau en(UB), i compta amb un títol de professora de cant. Té 46 anys i treballa com a. També és intèrpret de polifonia vocal i de tenora.Tanmateix, l'alcaldable de Junts ha afirmat queque concorrerà en els pròxims comicis, tot i puntualitzar que "no reparteixo els números fins al final perquè sempre hi ha la possibilitat d'incorporar algun perfil independent molt potent".D'aquesta manera, Caballé ha fet èmfasi en aquesta dualitat de comptar amb persones amb bagatge polític i amb implicació local que conformaran la llista, destacant que "tenim present que per governar una ciutat cal", i ha valorat que això s'obté de "l'experiència política i la professionalitat demostrada al seu lloc de treball". "De moment, ho anem trobant", ha compartit, insistint que "".