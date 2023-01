Treball acosta al Berguedà els nous programes de formació per a empreses

Noves formacions en bioconstrucció

La seu de l'(ACEB) ha estat l'escenari d'una reunió de treball tècnica dels principals representants del teixit econòmic, empresarial i de formació de la comarca amb una delegació del, que encapçalada pel seu secretari,, han exposat les noves línies de formació que promou el departament. Es tracta, tal com han posat en relleu el mateix Vinaixa com la directora del Consorci per a la Formació Contínua,, de dos projectes "innovadors i rellevants", ja que per primera vegada, donen l'opció a les empreses de definir les formacions en funció de les seves necessitats."Els programes suposen unl pel que fa a l’orientació de la formació, tant per a persones ocupades com desocupades", ha destacat al respecte el president de l'ACEB,, que ha incidit que "la qüestió de la formació és una constant en les nostres preocupacions i de les empreses, sobretot a l’hora de captar personal i retenir-lo". I és que, entre les mancances que, en el marc de la trobada, s'han traslladat des de l'ACEB a Treball s'hi troben precisament la "dificultat del teixit de trobaren tots els sectors, i de". Una problemàtica que, tanmateix, Serarols ha reconegut que "és generalitzada arreu del país"."Fa molts anys que anem copsant lesdel teixit productiu del Berguedà", ha assenyalat Vinaixa, que ha compartit que han trobat convenient desplaçar-se fins a Berga per exposar els dos nous programes per a la formació per la seva rellevància, ja que "es dota de tots aquellsper la retenció del talent", a la vegada que també contribueix a "ferles empreses del Berguedà".En concret, el Departament de Treball ha presentat els programes Conforcat a mida i Projecta't. En el primer cas, i tal com ha informat Rectoret, consisteix en una línia de formació "i les agrupacions representatives per tal que dissenyin aquella formació que necessiten", afegint que "per primera vegada, el concepte a mida ho és de veritat". La pròxima convocatòria s'obre al març i tindrà una dotació de. Paral·lelament, Projecta't ofereix un servei d', tant per a les persones en actiu com les que estan en situació de desocupació, que també beneficiarà l'evolució en positiu de les empreses on treballen.La visita al Berguedà s'ha tancat amb una visita a l’empresa, situada al polígon d’Olvan, d'Ariadna Rectoret; els representants de l'ACEB; la directora de Firhàbitat,; i l’alcalde d’Olvan,. Allà han pogut saber, de la mà del gerent, la tasca i evolució de l'empresa, i han pogut establir els contactes per unes eventuals col·laboracions per a l'impuls de noves línies formatives en el camp de la bioconstrucció."És un tema que, des de l'aspecte estratègic, hi estem apostant molt fort, com és el de la bioconstrucció", ha incidit Serarols, que ha fet referència precisament a Firhàbitat com un delsd'aquesta modalitat."Tenim un projecte molt treballat internament per intentar ser pioners, per fer realitat el centre de formació al país", ha sentenciat el president de l'ACEB, que ha asseverat que s'ha aprofitat la visita per traslladar aquest anhel al Departament de Treball. Paral·lelament, també s’han explorat possibles programes per a la formació d’a través de certificats de professionalitat.