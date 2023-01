Berga acollirà la trobada de gestors de patrimoni cultural immaterial al desembre

Una oportunitat per a la promoció exterior

Berga serà la seu de la(PCI) que tindrà lloc a mitjan desembre d'enguany. Així ho ha informat, a través de les xarxes socials, el perfil oficial de, a la vegada que ha recordat que l'Ajuntament de Berga ja va expressar la seva voluntat d'acollir el congrés en el marc de la darrera trobada, celebrada a Talavera de la Reina a finals del 2022. La decisió ha estat presa i comunicada al consistori berguedà mitjançant la Subdirecció General de Gestió i Coordinació de Béns Culturals, pertanyent al"Estem satisfets i contents", ha compartit ambl'alcalde de Berga,, que ha incidit que tant a Talavera com en una reunió posterior a la seu ministerial "ja ens van donar molt bones sensacions que, a priori, seria a Berga". D'aquesta manera, l'ajuntament i el ministeriles reunions per començar a treballar en l'organització de la trobada, que segons Sànchez, pot portar a la capital berguedana almenysEn aquest sentit, malgrat que serà el ministeri l'encarregat de determinar els ponents i les conferències que es duran a terme al llarg del congrés, Sànchez assenyala que li agradaria que l'. I és que, tal com ha reconegut l'alcalde, "m'agradaria que la trobada es desenvolupés al centre de Berga", remarcant com a punts a favor del Casino el fet que és d'i també patrimoni, i que està molt a prop de Sant Francesc, el llocEl fet de poder acollir la IV Trobada de Gestors de Patrimoni Cultural Immaterial és, segons l'alcalde, una "oportunitat, tant per la Patum com per a Berga", especialment per a la seva exposició de cara a la resta de l'Estat. "", puntualitza Sànchez, que també posa de manifest que el desig del consistori ésmentre es desenvolupi el congrés.Així, l'alcalde ha posat en relleu que Berga "és una de les poques capitals d’una comarca que acull quatre patrimonis: la, els, lai la", i per aquest motiu, desitgen poder donar una finestra també a aquests elements. A la vegada, l'Ajuntament de Berga es mostra satisfet de poder compartir l'privilegiat, la resta del patrimoni i lade qualitat.En qualsevol cas, Sànchez referma que la trobada servirà per estrènyer llaços i generar sinergies amb els gestors d'altres patrimonis culturals immaterials similars a la Patum, cosa que pot resultar beneficiós per a lade les diferents representacions. En el cas de la Patum, recorda Sànchez, les principals dificultats són la Llei del Foc i el finançament, qüestions que el consistori ja ha compartit anteriorment amb representant de l'organització de les, eli laAixí, en el cas concret de la regulació del foc i la pirotècnia, i tot i precisar que "evidentment, ha de ser restrictiva", l'alcalde ha declarat que "considerem que tots aquells que tenim certes casuístiques i que som patrimoni de la humanitat,". D'aquesta manera, el Ministeri de Cultura i l'ajuntament s'han emplaçat en una, i que Sànchez considera "oportú" que es pugui celebrar juntament amb València i Elx, ja que les tres festivitats comprenen la problemàtica amb el foc.