El govern de Bagà insta l'oposició a presentar una moció de censura

Subvencions de 370.000 euros, en risc

L'equip de Govern de Bagà insta l'oposició a presentar una moció de censura, després de la situació viscuda en el ple extraordinari del dimecres. "Si aquesta és la manera d’actuar dels actuals membres de l’oposició,", sentencien en un comunicat de premsa, on deixen clar que "l’actual equip de govern no farà cap acció que vagi, per molt que s'hagi aprovat per ple".I és que, tal com denuncien, "la finalitat de la sessió de dimecres ésfent semblar el Ple un òrgan jeràrquicament superior a la junta de govern i l’alcaldia", acusant l'oposició de desconèixer el procediment administratiu o de pretendre "fer creure el què no és". "Les mocions presentades el passat dimecres [...] són dictades des d’un ple municipal no competent, és a dir, que", remarquen en el text.Fet i fet, l'equip de govern assegura que han estat "treballant de manera contínua perpels companys a l'oposició", fent referència a actuacions com les del, lao la, tot i recordar que "són complexes i comporten tràmits que hem de fer amb sentit comú i". "Compartim amb els vilatans la inquietud per enllestir aquestes accions, però hem de procedir amb els recursos dels quals disposem i amb els procediments establerts legalment", puntualitzen.Paral·lelament, el govern baganès també ha reaccionat respecte de la paralització de les obres de remodelació de la plaça Porxada, indicant que "corresponents a la línia 2 del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC)", a la vegada que exposen que "afectarà l’execució de la portada d’aigües, que s’aturarà de facto, ja que és una obra que es finança amb la mateixa línia de subvenció i que no es podrà tirar endavant per no comptar amb la partida pressupostària prevista".Però més enllà d'aquest ajut, els membres del govern alerten que "si l’oposició no té definit el procediment,de la subvenció de la línia 1 del PUOSC", que han de fer realitat un projecte que consideren "necessari per a la vila”.