El coixí del cor es ratifica com un dels símbols de Ginkgo

Cada dimarts a la tarda, l'associacióaplega entre 15 i 20 dones, ara en el seu nou local ubicat al, per cosir les diferents manualitats que després posen a la venda en les diverses fires i mercats on participen al llarg de l'any. Es tracta, com explica la presidenta de Ginkgo,, d'una manera de fer realitat un grup de suport mutu entre totes les sòcies, i especialment aquelles que pateixen o han patit el càncer. Però no tot el que elaboren és per comerciar, ja que un dels productes estrella de l'entitat és, precisament, de franc, i ha resultat el més significatiu: el coixí del cor.Seguint la iniciativa sorgida als Estats Units i fruit de la idea d'una infermera de l'àrea d'oncologia, el coixí del cor, com el seu nom bé indica, és un coixí amb forma de cor. Però és precisament aquesta forma la quina permet als seus usuaris,. "Les cicatrius que et deixa l'operació són molt dures: et fa mal el braç, no pots estirar-te de costat, si estàs asseguda necessitaràs un lloc on recolzar-te... i la forma de cor fa que s'adapti precisament tant al braç com a sota l'aixella", detalla Fernández, que indica que després de 13 anys,. Una xifra, "malauradament", elevada.Aquest coixí, que s'ofereix a tots els pacients de càncer de mama del Berguedà, ha permès unificar l'associació i reforçar la seva funció d'atenció, ja que l'excusa de la costura ha facilitat un espai a les participants per poder-seper persones que entenen de primera mà el que estan vivint. "Aquesta és la manera que tenim de fer el grup de suport mutu i", posa de manifest la presidenta, que remarca que "moltes dones ens diuen que a casa tenen suport, però que, i sense voler-li treure valor al que estan passant, potser no els donen el marge que cadascú necessita per anar avançant".De fet, Fernández assenyala que aquesta participació assídua al voltant de la vintena de persones és, segons li han fet saber des d'altres associacions similars, poc habitual. "Des d'altres grups ens expliquen que", reitera, posant d'exemple que, quan hi ha un esdeveniment en el qual participen, tothom s'acaba mostrant disposat a ser-hi l'estona que faci falta. "", assevera. D'aquesta manera, la presidenta remarca que "a Ginkgo som com una família".