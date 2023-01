El turisme del Berguedà reconeix la trajectòria d’empreses, establiments i recursos

El sector turístic ha tornat a demostrar que està ben viu al Berguedà. La sala La General de Berga ha acollit aquesta setmana una nova edició de laorganitzada per l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà i per l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, que va servir per reconèixer la trajectòria d’empreses, establiments, allotjaments i recursos turístics de la comarca. D'aquesta manera, ha quedat demostrat que, tot i la complicada situació que va viure el sector per la pandèmia,El president d’Hostaleria i Turisme del Berguedà,i el president d’Agroturisme del Berguedà,, van donar la benvinguda als assistents agraint la presència i la implicació del sector turístic per continuar mantenint la seva activitat a la comarca. Per la seva banda,, consultora turística, va parlar d’elements, estratègies i tendències que poden fer evolucionar el Berguedà com a destinació turística. Parcerisa va fer reflexionar que, tot i l’evolució evident del sector, en moltes ocasions, “la comarca ha tornat a la casella de sortida pel que fa als projectes, estudis i plantejaments per impulsar el turisme”. Així, la consultora creu que molts dels problemes que té el Berguedà pel que fa a l’àmbit turístic són compartits amb altres territoris, i va assegurar queque en formen part: “heu de tenir una visió i una estratègia per empentar al sector públic i remar en la mateixa direcció”.Paral·lelament, la vetllada va servir per a fer reconeixements a empreses i persones del sector del turisme. El primer dels distintius va ser pel restaurant, de Sagàs, “per la seva trajectòria més enllà de terres berguedanes”. També va rebre un reconeixement, de la casa de turisme rural Barbats i primera dona presidenta de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà. Una altra de les distincions va ser per a, d’Olvan, “per la seva trajectòria com a empresa alimentària amb productes de qualitat, proximitat i ecològics.” I el darrer reconeixement va ser per als, un dels recursos més singulars de l’Alt Berguedà amb el segell d’Antoni Gaudí.L’acte, conduït per la periodista, va comptar amb la delegada del govern a la Catalunya Central,; de l’alcalde de Berga,; i de representants comarcals i alcaldes, a banda de presidents i membres de les entitats sectorials del Berguedà com el president de l’ACEB,. La vetllada va finalitzar amb un refrigeri a càrrec de Les Alzines Càtering i un espai de conversa informal entre els presents.