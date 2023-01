La locomotora Alstom 705 del Carrilet ja és a la comarca

La locomotora, una de les màquines que va fer dels últims viatges deli que ha estat cedida per FGC a l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà , ja es troba a la comarca. Així ho han informat des del consistori, que assenyalen que ara s'iniciaran els treballs per restaurar-la.El trasllat de la locomotora, des d'una naues va efectuar ahir. En concret, ara es troba en el lloc on, al llarg del mes de febrer, l'ajuntament estima que. Un cop estigui a punt, segurament al mes de març, l'aparell serà traslladat a la que serà la seva ubicació definitiva: