Agenda de cap de setmana al Berguedà: 28 i 29 de gener

El Culturalitza't de Gironella arrenca la programació del trimestre aquesta setmana, i ho fa amb la principal novetat del cicle. Des det'apropem el llistat de propostes i activitats que tenen lloc aquest cap de setmana al Berguedà.En el marc del, el cicle d'activitats culturals impulsat per l'Ajuntament de Gironella, arriba la primera proposta de monòlegs. Es tracta, doncs, de la novetat d'aquest trimestre, i que anirà a càrrec de l'humorista berguedà. En aquesta ocasió, l'acompanyaran, que fa 19 anys que es dedica a la comèdia professional i presentarà un monòleg intel·ligent, ple de referències sobre l'actualitat; i, que fa 20 que interpreta monòlegs en diferents programes de ràdio i televisió. Serà a partir de les 18.00 hores a l', el 29 de gener, i les entrades costen 6 euros anticipada i 8 a taquilla.Elserà l'escenari d'un taller de fotografia de paisatge. Té un cost de 130 euros i es desenvoluparà els diesElacull el dissabte, 28 de gener, un taller que mostrarà com es construeix una menjadora per a ocells. I és que, col·locant-ne una al nostre balcó, jardí o terrat, podrem, i també ajudem a les aus a subsistir. Serà a les 16.00 hores i requereix reserva prèvia.A partir de les 18.30 hores del diumenge, 29 de gener, l'serà l'escenari d'una nova tarda de ball. En aquesta ocasió, el responsable de l'ambientació seràLa Pobla de Lillet gaudirà, el diumenge a les 18.00 hores, d'un ball al. La música i animació de la proposta anirà a càrrec d', i en el descans, se celebrarà una quina. L'entrada té un cost de 7 euros.L'presenta "Mans lliures", una obra que exposa un sopar entre parelles que fa anys que es coneixen i que duran a terme un joc que deixarà al descobert les seves intimitats. Serà a partir de les 18.00 hores al, i l'entrada té un preu de 6 euros.