Puig‑reig adquireix el primer cotxe elèctric d'ús compartit al Berguedà

Un nou paradigma

Puig-reig ja té a disposició el. Mitjançant la cooperativa Som Mobilitat, l'i l’han impulsat el servei, a través d'una prova pilot que permetrà als treballadors d'ambdues institucions i la resta de població, poder-ne fer ús.D'aquesta manera, s'han establert dues funcionalitats per aquest vehicle, que tindrà la seva base d'estacionament davant del consistori, en el punt de càrrega elèctrica que s'hi ubica. La primera serà posar a disposició aquest cotxe als treballadors de l'ajuntament i l'ADR, amb un, de dilluns a divendres feiners. La resta del dia, així com els festius, el vehicle estarà, que només haurà de fer-se sòcia i pagar en funció de les hores d'ús."Espero que, en un temps no massa llarg, això creixi i la demanda sigui tal que ens quedem curts i puguem tenir més cotxes", ha declarat l'alcalde de Puig-reig,, mentre que el president de l'ADR de la Catalunya Central,, ha posat en relleu que una de les raons principals d'implementar el servei és contribuir a la mobilitat sostenible i oferir una altra opció de desplaçament als veïns, tenint en compte que "el transport públic al Berguedà és molt deficitari". En definitiva, Altarriba i Calderer han posat en relleu l'que suposa aquesta tipologia de vehicle respecte dels que s'alimenten de combustibles fòssils, el fet que és, i que resultaper a l'usuari, tenint en compte que no ha de pagar la càrrega del vehicle i que es desfà de les responsabilitats de manteniment que té un automòbil propi.Així, el consistori i l'associació s'han repartit a parts iguals el cost de la prova pilot, deper un any, que a la vegada suposen el pagament previ de les hores que tindran el cotxe reservat. Es tracta, doncs, d'una modalitat creixent, segons ha refermat el coordinador de, que ha detallat que la cooperativa ja es troba present en unai amb un centenar de vehicles, si bé és el de Puig-reig és el primer a la comarca, i dels pocs actius a la(n'hi ha a Manresa, Vic, Torelló i Taradell).Més enllà de la contribució mediambiental del servei, els tres representants han incidit en el canvi de model que suposa el fet de posar a disposició,, d'un bé com un vehicle. "Aquesta societat ens ha portat a un individualisme brutal, i potser hem de canviar la història perquè tot aquest món sigui més agradable. Hem d'anar cap a un altre paradigma i imaginari popular, i en contra de l'egoisme i la possessió", fa valorat Altarriba, que ha posat en relleu el projecte com "un pas endavant per veure que no tot és d'un, sinó quei compartides".En aquesta línia, Vilardell ha assenyalat que "la virtuositat del servei és que, si aquest cotxe funciona, com que la cooperativa és de tots, anem posant vehicles i f", afirmant que anteriorment, però sense dir noms, altres municipis berguedans s'han interessat pel projecte, malgrat que encara no s'ha concretat res. Sigui com sigui, des de Som Mobilitat confien que l'experiència que s'extregui de Puig-reig servirà per