La CUP d'Olvan i Cal Rosal concorrerà en les eleccions per revalidar l'alcaldia

L'ha decidit presentar-se a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Així ho ha anunciat la formació mitjançant un comunicat de premsa, on exposen que han pres la decisió "després de debatre-ho internament durant els darrers mesos" i amb la voluntat de "pel municipi iniciats durant aquesta legislatura i arrencar-ne de nous". És a dir, que l'objectiu de l'agrupació és, que ara encapçala Sebastià Prat.En qualsevol cas, des del partit assenyalen que l’Assemblea ", la qual serà paritària i inclourà persones dels dos nuclis", i per tant, no avancen cap nom. "El projecte busca integrar a tothom qui per perfil, coneixements, activisme i sensibilitatper la millora del municipi", assenyalen al text.D'aquesta manera, la formació posa de manifest que durant els mesos vinents, escoltaran a veïns i agents socials d’Olvan i Cal Rosal "per tal d’identificar les seves", i serà a partir dels continguts i conclusions d'aquestes trobades que definiran "els diferents eixos del programa electoral, que continuarà avançant en lacap a un municipi més participatiu, sostenible, igualitari i sobirà, seguint la línia política de la CUP". A la vegada, incideixen que també han iniciat contactes ambde la comarca "per identificar mancances comunes i treballar-les conjuntament".