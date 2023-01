Saldes obre un espai familiar per a nens de fins a 6 anys

Un espai de trobada amb les famílies

i, des de llavors, els infants del poble han d'anar a Vallcebre, situat a uns 20 minuts per carretera de muntanya. Al municipi tampoc hi ha llar d'infants i no n'hi pot haver, precisament, perquè no té escola. Per solucionar aquest greuge, s'ha decidit. El nou servei ja té cinc nens i ben aviat seran dos més. L'Ajuntament ha cedit un espai de l'antiga escola i ha assumit els costos mentre que les famílies han fet les obres per condicionar-lo. "", afirma Violant González, una mare que remarca que portar-los en taxi fins a Vallcebre no és viable amb nens tan petits.Xavier Casadessús és un pare de bessons i una nena de 7 anys que estudia a l'escola de Vallcebre. "Portar-los aquí em permet poder treballar", explica aquest granger tot dient que un dels aspectes que més valoren les famílies és. Sobretot quan alguns dels nens es posen malalts. "Més d'un cop la nena s'ha posat malalta, t'has de desplaçar a Vallcebre per recollir-la i tornar", detalla. Si els tingués tots al poble, en canvi, tot seria més fàcil de gestionar.Sense aquest espai familiar no hi ha cap més alternativa, perquè a Vallcebre tampoc hi ha llar d'infants. Per això, valora molt poder-los deixar a l'Espai Familiar Pedraforca. Una satisfacció que també comparteix González, mare d'una criatura d'un any i mig. "Estem molt agraïts perquè, les famílies s'hi poden quedar o els pots portar o recollir, està molt bé", afirma.Una altra mare, Mònica Brussel, explica que ella i la seva parella també treballen i que no podien deixar la criatura cada dia amb els avis. També té una altra criatura de 9 anys, que estudia a Vallcebre. "Són uns quants quilòmetres", remarca, tot afirmant que juntament amb la resta de famílies, estan decidides aAl capdavant de l'espai hi ha. Fins ara feia casal d'estiu al poble, i les famílies li van proposar passar a fer l'acompanyament dels infants durant tot l'any. Quan se li pregunta pels beneficis, ho té clar: "És un espai per, no és el mateix que estar a casa jugant amb germans més grans; aquí es troben amb nens de la seva edat, amb un ambient preparat on poden fer joc lliure i córrer i jo estic aquí per".Per la seva banda, l'alcalde de Saldes,, ha lamentat no haver aconseguit "encaixar" jurídicament l'obertura de la llar d'infants per no tenir escola malgrat les converses que hi ha hagut amb el Departament d'Educació. Al final, remarca, un poble petit no pot permetre's tenir una llar d'infants. Però, diu. És per això que, en paral·lel, estan treballant en un projecte de recuperació de pisos municipals amb la idea de baixar la mitjana d'edat i. El següent pas seràcom tenir un metge.Des que el 2010 va tancar l'escola -un fet "traumàtic", ha dit-, han vist com, malgrat ser una mica més grans que Vallcebre, aquest municipi i Gósol "aguanten molt millor" les projeccions de futur de població mentre que