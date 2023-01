Neix «Centra't», el programa per impulsar el talent en Medicina Familiar a la Catalunya Central

L'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), la Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central i la Fundació Dr. Antoni Esteve, convoquen per primer cop els. En total, s'atorgaran tres ajuts a professionals que acabin elen el curs 2022-2023 i que tindran accés a un contracte d'un any de durada, amb una possible pròrroga d'un altre any, perEn concret, les persones seleccionades podran dedicar, a través de l'IDIAPJGol, icom a facultatiu/va especialista en Medicina de Família a l'ICS Catalunya Central.Aquesta convocatòria té per objectiu col·laborar en laprofessionals de Medicina Familiar i Comunitària, donant-los l'oportunitat de realitzar un treball de recerca que pugui ser la base de la seva tesi doctoral i, en paral·lel, continuar amb la vinculació assistencial, docent i universitària al territori. Segons assenyalen els responsables en un comunicat de premsa, en el context de la Catalunya Centralper tal d'assegurar el recanvi generacional en l'àmbit assistencial, docent i de recerca, tenint en compte el doble component docent de pregrau i postgrau.El termini màxim per a la presentació de candidatures és l'. Les bases completes de la convocatòria es poden consultar en aquest enllaç