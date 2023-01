Una nova candidatura s'afegeix a la cursa electoral de la capital: Berga Suma

Una nova candidatura es projecta a Berga. Amb el nom de, aquest col·lectiu, que assegura estar format per un grup "aliè a cap partit polític", comença a caminar. Però, de moment, només ho fa a les xarxes socials, ja que la plataforma es vol desvetllar lentament, i a hores d'ara,En una nota de premsa enviada als mitjans de comunicació, Berga Suma assegura que estan treballant per "acabar de confeccionar", és a dir, per definir una bateria de propostes que "reflecteixi de veritatla voluntat de tots els berguedans i berguedanes, i les seves necessitats reals". En aquest sentit, exposen els pilars que fonamentaran la seva candidatura, que sorgeix "d'un".D'aquesta manera, algunes de les voluntats que Berga Suma posa de manifest en el text són, en clau econòmica,i ajudar a les petites i mitjanes empreses. Pel que fa a qüestions socials, asseguren que volen solucionar els, a la vegada que volen vetllar per laamb "programes de prevenció de la delinqüència i la violència", i fent realitat unsi accessibles per a tothom. A més, també apunten estar compromesos amb elD'altra banda, exposen el seu descontentament amb la dinàmica actual de la ciutat, defensant que "el deute que ha estat carregant l'Ajuntament durant més d'una dècada no és excusa ni justifica la", asseverant que "Berga necessita més planificació i estratègies a llarg termini".Per tot plegat, el grup s'emplaça a les setmanes vinents per anar desvelant la identitat de les persones que conformaran la candidatura per a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig, avançant que "hem format un equip de, combinant l'expertesa dels més grans amb la motivació de la joventut", i assegurant que han cercat un perfil deper "garantir un desplegament del projecte eficaç, tècnicament format i amb la màxima il·lusió possible".Amb tot, Berga Suma indica que serà el dissabte,, a les 18.00 hores que celebraran la seva presentació oficial.