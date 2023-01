Agenda de cap de setmana al Berguedà: 21 i 22 de gener

Puig-reig: La Corrida

Bagà: taller amb xocolata

Montmajor: quarta Quina

Guardiola de Berguedà: musical de Mary Poppins

L'Ametlla de Merola: Els Pastorets

Berga: Eugénie Grandet

Avià: ball

Avià: IV Campionat Berguedà de Cros

El tradicional, el diumenge a partir de les 11.30 hores, serà el plat fort d'una festa que recupera la programació d'abans de la pandèmia i ofereix activitats des. La Cuina del Porc, el Ball jove de la Corrida, el Raid Social, entrega dels premis del concurs d'Instagram i de dibuix, missa solemne en honor a Sant Antoni, la Cercavila de Cavalleries i Xarrets, i el Ball de gala de la Corrida, són algunes de les propostes més destacades, en una de les dates marcades en vermells pels veïns i veïnes de Puig-reig.La Susanna Rotllant i el Ramon Casals, de Melmelades l’Aranyonet, i Maria Cury, de La Llavor, desvetllaran el, un producte natural ple de vitamines i minerals.A càrrec de l'el dia 21, a partir de les 22.30 hores i al Local del Comú, se sortejaran una seixantena de premis, inclòs un viatge per Europa. Es tracta d'una de les principals fonts d'ingressos del club, malgrat que una part dels beneficis seran donats.El diumenge 22, a les 18.30 hores, el cacollirà la representació del musical de Mary Poppins. La representació és de part de la companyia Els Comediastres.Darrera interpretació d'Els Pastorets de l'Ametlla de Merola. El 22 a les 17.00 hores, amb una entrada per un cost de 15 euros, elposa sobre l'escenari el text de Francesc A. Picas, amb la música de Josep Conangla.Elofereix, el diumenge a les 18.00 hores i el dilluns a les 20.30, la pel·lícula Eugénie Grandet. L'entrada té un preu de cinc euros per socis i sis pels no socis.Elposarà la música al ball que tindrà lloc el diumenge, 22 de gener, a partir de les 18.30 hores a l'El llac petit de Graugés serà l'escenari de les proves del IV Campionat Berguedà de Cros , d'un total de nou categories. Organitzades en tres circuits, el tret de sortida serà a les 10.00 hores, i l'entrega de premis a les 12.30. Organitza el, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Berguedà, el Club d'Atletisme JAB Berga i l'Ajuntament d'Avià.