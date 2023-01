La quarta Quina de Montmajor sortejarà un viatge per Europa

Aquest cap de setmana torna la. Serà demà, 21 de gener, al Local del Comú a partir de les 22.30 hores, i com en les tres edicions anteriors, l’organitza el, amb la col·laboració de l’ajuntament del municipi. Els presentadors de l’acte seran, i el DJ Siles animarà la festa des del vessant musical. En aquesta ocasió, la Quina comptarà amb més d’una seixantena de premis repartits en vuit línies, quatre bingos i un cinquè joc solidari que servirà per destinar els beneficis a lai la. A banda, el premi final de la Quina, l’últim que es donarà, serà un magnífic viatge per Europa.Tot plegat, serà possible gràcies alsd’arreu de la comarca que han cedit productes i serveis per donar oxigen al FC Montmajor. I és que la Quina és una de les principalscada temporada. Ara mateix, el Montmajor compta amb dos equips federats: el sènior masculí i el sènior femení. Esportivament,, amb un equip masculí consagrat com un dels clubs punters de la Quarta Catalana, i un femení més que consolidat, que aquesta temporada ha celebrat els seus 10 anys ininterromputs competint, una fita insòlita a la comarca. Sigui com sigui, aquesta acció de caràcter festiu servirà a la vegada per fer palesa novament laLes entrades per assistir a la Quina es poden reservar prèviament a través d’ una plataforma oberta expressament per a l’ocasió. L’entrada amb reserva té un cost dei inclou una consumició, mentre que per a aquells que es presentin a la Quina sense haver fet la reserva, el preu serà dei no tindrà consumició inclosa., en efectiu o amb targeta de crèdit, i des de l'organització es confia rondar elsPerò la festa començarà abans de la Quina, ja que la de demà, serà una jornada completa a Montmajor, amb unaal camp municipal. A les 16.00 hores, l’equip masculí rebrà la visita del Palillo de Sant Joan de Vilatorrada, una prova de foc en la lluita per l’ascens a Tercera Catalana. I a les 18.30 hores, l’equip femení rep la visita del Montcada, en una oportunitat d’or per consolidar-se a mitja taula.