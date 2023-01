Guardiola instal·la un punt de càrrega de vehicles elèctrics

L'té a disposició, des de fa cosa de dues setmanes, un. Així ho ha explicat l'alcalde,, que assegura que, estant a tocar de la, "és un servei molt demandat". "Fa 15 dies que el vam posar en funcionament i ja hi ha hagut moltíssimes càrregues", assenyala Lara, que comparteix que s'han pogut atendre de l'ordre deSegons explica l'alcalde, un dels motius pels quals es van decidir a fer el pas va ser que "sabem que des de Berga i fins a la Cerdanya, no hi havia cap punt de recàrrega elèctrica". De fet, segons es posa de manifest en els diferents aplicatius i mapes de càrrega, hi ha diversos carregadors arreu de la comarca, si bé. Així, l'estació s'ha situat al, i consta de dos aparells.D'aquesta manera, el consistori ha rebut una subvenció de laper valor deper col·locar els carregadors, i ara per ara, utilitzar-los és de franc. "Carregar el vehicle en els nostres punts és intencionadament gratuït perquè penso que", defensa Lara, que obre la porta a, de cara a l'any vinent, "per fer ús dels aparells, que s'haurà de satisfer a través d'una aplicació que ja té la mateixa casa de la màquina". Així, tal com avança l'alcalde,En qualsevol cas, Lara defensa que tenir a disposició aquest punt "", pel fet que "la gent es desvia de la C-16 per carregar el vehicle i fan estada a Guardiola".