La Diputació posa deures a Vallcebre per millorar la seva mobilitat

Reordenament de l'aparcament i prioritat als vianants al centre

Voreres més amples i vies amb més maniobrabilitat

Laha realitzat un estudi de la mobilitat a, en el que s'analitzen les principals problemàtiques de mobilitat i aparcament que existeixen al nucli de la població. L'objectiu del treball, que s'ha realitzat a petició de l'ajuntament, ésseguint els principis de la. D'aquesta manera, la finalitat del treball ha estatamb l'objectiu d'oferir places als visitants i evitar els estacionaments indeguts. L'estudi també marca, especialment entre els principals pols generadors de mobilitat, així com una, tant de turismes com també dels autobusos que han d'accedir a l'edifici multifuncional i alberg.A partir d'aquesta anàlisi, el treball posa de manifest un, marcant-se un horitzó de sis anys i tres àmbits concrets d'actuació al municipi, com són la cruïlla de la carretera BV-401 i el carrer Major, les places del Roser i dels Països Catalans, i el carrer Major i entorn de l'edifici multifuncional i alberg.Pel que fa a la cruïlla de la carretera B-401 i el carrer Major, aquest punt es considera com el centre del poble, i esdevenen les dues vies principals que permeten donar accés en vehicle privat i a peu a la resta de carrers i equipaments del municipi. Les actuacions proposades en aquest àmbit es basen, principalment, en unque facilita el creuament de la travessera de la carretera i que connecten els dos restaurants que s'hi ubiquen. Així, davant de l'establiment comercial existent, s'hi situarà unai descàrrega amb l'objectiu d'evitar l'aparcament indegut a sobre de la vorera.En aquest espai, al costat del campanar s'habiliten places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i per a vehicles elèctrics, i se senyalitzen correctament al costat de la carretera a l'entrada del poble. Així mateix, amb l'objectiu de facilitar la mobilitat a peu, també es crea una l'entroncament del camí Ral, on comença l'itinerari a peu cap a la zona de l'alberg. A mitjà termini es preveu, també, la creació dea l'entrada del municipi que permetin descongestionar l'estacionament en la cruïlla.A l'àmbit de la plaça del Roser i de la plaça Països Catalans, punt en què s'hi concentren equipaments com l'escola, el dispensari mèdic, el casal dels joves i un establiment comercial, així com espai on s'organitzen diverses activitats socioculturals, l'estudi proposa ladavant del dispensari mèdic, ampliant la vorera i creant orelles en el pas de vianants. A més, per tal de potenciar l'espai com unsocial, es preveu que els caps de setmana es puguien aquest punt. Així mateix, per tal d'oferir una alternativa d'aparcament quan es tanqui el carrer, s'habilita la plaça dels Països Catalans, situada a pocs metres, com aFinalment, al carrer Major i entorn de l'edifici multifuncional i alberg, aquest és un equipament que actualment no es troba a ple funcionament, però s'espera que vagi recuperant activitat al llarg dels pròxims mesos. El carrer Major és el vial principal d'accés cap al nord del municipi i també a aquest equipament, el que fa que per aquest carrer hi hagin de passar també. En aquests moments, el carrer Major és un. Com que l'ampla de calçada és d'uns set metres, en alguns casos es podria complicar el creuament de vehicles grans com els autobusos. Per això, canviat de costat de manera alternativa i creant una petita xicana que també permet, però s'hi manté el doble sentit de circulació.