Olvan renovarà el seu nucli històric donant prioritat al vianant

El, que gestiona les actuacions programades de l’1,5% cultural de l'àrea, ha promogut l’, incidint en el valor del projecte arquitectònic, en els criteris de qualitat arquitectònica i de valorització d’elements patrimonials i culturals. Així, amb la renovació es prestarà una especial atenció a la priorització del vianant.D'aquesta manera, l’inicia ara les obres d’urbanització que seran executades per l’empresa Construccions Germans Clotet SCP, per un import dei un termini d’execució de 5 mesos. L’arquitecte redactor del projecte i que es farà càrrec de la direcció de les obres és Ferran Besa. Les obres són promogudes i finançades per l’Ajuntament d’Olvan (81,29%) -amb ajuts del PUOSC i del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona- i per l’INCASÒL (18,71%).Les actuacions es duran a terme al centre del municipi: a les, així com al. L’àmbit total a urbanitzar ocupa una superfície de 1.292 metres quadrats i forma part del que havia sigut l’antiga sagrera del municipi. La intervenció consistirà en la realització d’obres de pavimentació, clavegueram,enllumenat, enjardinament i senyalització del centre històric d’Olvan amb l’objectiu de millorar la qualitat arquitectònica de l’espai públic prioritzant als vianants i la seguretat viària. I per aconseguir aquest propòsit, s’eixamplaran les voreres i s’eliminaran les barreres arquitectòniques, donant continuïtat a l’itinerari de vianants.D'altra banda, la urbanització també contempla la incorporació de. Entre elles destaquen els arbustos que s’afegiran al voltant de la plaça de Sant Sebastià i al final del carrer del Forn, així com el trasplantament deque ja es troben al municipi. D’aquestes, quatre se situaran a la plaça de Sant Sebastià, i la cinquena, la més frondosa, es plantarà a la plaça de darrere de l’església.