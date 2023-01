El nou programa del Culturalitza't inclou els monòlegs com a novetat

L’ha presentat la programació del primer trimestre de, el cicle d’activitats culturals, que ofereix una programació estable d'aquest àmbit per a tots els públics. En aquesta ocasió, s'han inclòs els monòlegs com a novetat i també s'ha programat una proposta inèdita de música clàssica."Les tardes de monòlegs són una de les novetats d’enguany, i es repetiran mensualment amb diversos monologuistes del panorama català”, ha explicat el regidor de Cultura,, que també ha indicat que el tret de sortida del cicle enguany serà precisament aquesta nova proposta. En concret, la primeratindrà lloc el diumenge, 29 de gener, i estarà presentada pel berguedà, acompanyat d’. L'Espai Cultural Viladomiu Nou serà l'escenari de totes les sessions, que compartiran horari: a partir de les 18.00 hores.Ja el mes de febrer, s'ha programat un espectacle homenatge a, Tranquila. Celeste canta Chavela. Serà el dia 5 a les 18.00 hores, a l’Espai el Blat. Així mateix, el CineXic i Cine infantil sense pares ni mares oferirà les pel·lícules Al sostre del món i Campeones, el dia 12, a les 17.00 i les 18.30 hores respectivament. I l’últim diumenge, concretament el 26 i coincidint amb carnestoltes, hi haurà una nova Tarda de monòlegs amb, presentada per David Cols.El mes de març començarà amb unaa l’Espai Santa Eulàlia, amb el concert deel dia 5 a les 18.00 hores. El dia 12 arriba una nova sessió de CineXic, amb la projecció de la pel·lícula El cargol i la balena (17.00) i el Cine infantil sense pares ni mares, amb Tadeo Jones 3 (18.30). El 19 de març, coincidint amb el dia de la, s'oferirà l’espectacle itinerant Estop de, i el 25 de març,presenta el, amb. El 26 de març arriba l'última tarda de monòlegs, amb, i en darrera instància, el festival de màgia Magikae posarà el punt final a la programació del primer trimestre els dies 31 de març, 1 i 2 d’abril.En darrera instància, Vall ha exposat queper fer front a l’increments de costs, però ha defensat que es manten uns preus populars. Així, les entrades adquirides de forma anticipada (a través de la web del cicle ) tindran un preu de, mentre que en costaran, un euro més que l’any passat.